Como assistir a Leeds United x Coventry City com uma VPN

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede virtual privada (VPN) pode ser útil.

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. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.

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Prévia do jogo

Premier League - Rodada 12 28 de nov. de 2026 - 10:00 Elland Road

O Leeds United recebe o Coventry City em Elland Road, em um confronto da Premier League entre duas equipes em momentos bem diferentes.

O time de Daniel Farke chega após um resultado expressivo. O Leeds venceu o Chelsea por 4 a 1, em sua primeira vitória em Stamford Bridge desde 1999.

Noah Okafor foi o destaque da vitória, com dois gols, enquanto Dominic Calvert-Lewin converteu um pênalti e Brenden Aaronson marcou no fim. Okafor vinha lidando com um problema no músculo adutor nas semanas anteriores ao jogo, por isso sua condição será acompanhada de perto.

Antes disso, o Leeds havia vencido o Tottenham Hotspur por 1 a 0. Foram duas vitórias consecutivas na liga após uma sequência de empates e poucos gols. A expectativa em Elland Road é de que o bom momento continue.

O Coventry de Frank Lampard também tem motivos para estar confiante. A equipe venceu o Crystal Palace por 3 a 2 em seu compromisso mais recente pela liga e ocupa uma posição no meio da tabela.

Os visitantes precisam lidar com uma longa lista de desfalques por lesão, e seu desempenho fora de casa será posto à prova diante de um Leeds que voltou a marcar gols.

Confira tudo o que você precisa saber sobre o jogo, do horário de início às notícias das equipes.

As informações oficiais sobre a transmissão deste jogo ainda não estão disponíveis. Os detalhes sobre o canal de TV e a transmissão pela internet serão adicionados assim que forem confirmados.

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