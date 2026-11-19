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O Leeds United se prepara para iniciar conversas por um novo contrato com o meio-campista Ao Tanaka, enquanto quatro rivais da Premier League acompanham sua evolução. Chelsea, Liverpool, Manchester United e Tottenham Hotspur monitoram o japonês de 28 anos após suas atuações de destaque em Elland Road.

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Daniel Farke apoia esforço pela renovação

Segundo o TEAMtalk, os dirigentes do Leeds querem assegurar a permanência de Tanaka a longo prazo, já que restam pouco mais de 18 meses de contrato e o interesse de rivais ameaça complicar seus planos. Contratado junto ao Fortuna Düsseldorf por £ 2,9 milhões (€ 3,5 milhões) no verão de 2024, ele brilhou na campanha de acesso antes de se adaptar à primeira divisão. O técnico Farke impulsionou a proposta após Tanaka começar como titular em oito dos dez jogos do Leeds na liga nesta temporada.

Dados chamam a atenção de responsáveis por contratações na Inglaterra

Tanaka enfrentou algumas dificuldades iniciais de adaptação à primeira divisão na temporada passada, e o meio-campista, exigente consigo mesmo, admitiu que sua concentração às vezes falhava. Desde então, tornou-se peça indispensável e é muito valorizado tanto pela comissão técnica quanto pela torcida. Ele reforçou essa reputação durante a pausa para jogos de seleções com uma atuação brilhante na vitória do Japão por 3 a 2 sobre o Brasil , destacando-se diante de Bruno Guimaraes, do Arsenal, e Andrey Santos, do Manchester United.

A reportagem afirma que os sistemas de análise de dados dos clubes identificaram o volante como uma das opções de maior destaque no futebol inglês por sua tranquilidade sob pressão e capacidade de ditar o ritmo da posse de bola atuando mais recuado. O Manchester United e o Tottenham o incluíram em suas listas de possíveis contratações no verão antes de optarem por outros caminhos, mas continuam atentos às suas qualidades. Chelsea e Liverpool também o observaram nesta temporada enquanto avaliam seus planos de contratação para o meio-campo.

Clubes de outros países europeus também entram na disputa

O interesse pelo meio-campista de qualidade técnica também se estende a outros países da Europa. O veículo revela que o Monaco, da Ligue 1, ficou impressionado com sua fase. O clube francês já avalia opções de longo prazo para suceder jogadores no meio-campo de olho em 2027, quando poderá ter de substituir Lamine Camara.

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Vários clubes da Bundesliga também notaram sua rápida evolução desde que deixou a Alemanha. A publicação acrescenta que o RB Leipzig considerou a contratação de Tanaka durante o verão antes de optar por Neil El Aynaoui, da Roma, uma ligação que ganha interesse adicional pelos vínculos de propriedade compartilhada entre Leeds e Leipzig.

Adaptação do jogador alimenta esperanças do Leeds

Com interessados de olho nele para as próximas janelas de transferências, o Leeds talvez precise acelerar as conversas com Tanaka e seus representantes para fechar um acordo. Querido pela torcida, o jogador está adaptado à região, adora atuar pelo clube e valoriza a maneira como o Leeds cuida de seus pais quando eles o visitam. Recompensar um jogador de desempenho tão consistente segue como prioridade clara para a diretoria.