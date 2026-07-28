O Leeds United e a adidas revelaram o novo uniforme titular do clube para 2026-27, uma interpretação moderna de um dos visuais mais icônicos do futebol. Desenvolvido em torno da inconfundível identidade em branco, amarelo e azul, sinônimo do clube. A mais recente camisa titular celebra o 400º aniversário da cidade desde a assinatura da Carta da Cidade de Leeds.

Homenageando a história do clube enquanto abraça uma nova direção de design, o uniforme incorpora o característico azul e amarelo do clube em listras horizontais sutis e refinadas. Inspirado nos arquivos, o design remete às lembranças dos uniformes clássicos do Leeds United, ao mesmo tempo em que entrega uma estética contemporânea para uma nova geração de torcedores. A camisa branca será naturalmente combinada com calção e meiões brancos para completar um visual limpo.

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O clube faz parte do tecido da cidade há gerações, com sua cultura futebolística moldando comunidades, criando memórias e unindo torcedores em todos os cantos de Leeds. O uniforme titular de 2026-27 reflete essa conexão duradoura, criando uma camisa pensada tanto para as arquibancadas quanto para o campo.

Desenvolvida com as mais recentes inovações de desempenho da adidas, a camisa conta com a tecnologia Climacool, além de tecido de secagem rápida que absorve e dispersa o suor para um desempenho fresco, seco e sem distrações dentro e fora de campo.

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Compre: uniforme titular do Leeds United 2026-27

O uniforme titular do Leeds United 2026-27 está disponível a partir de hoje na adidas e na loja oficial do clube Leeds United.







