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Leeds 26/27 home kit 2adidas
Renuka Odedra

Traduzido por

Leeds United lança novo uniforme titular de 2026-27 em celebração à carta de fundação da cidade

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Camisas de futebol
Leeds
Leeds United

Um visual clássico com elementos retrô.

O Leeds United e a adidas revelaram o novo uniforme titular do clube para 2026-27, uma interpretação moderna de um dos visuais mais icônicos do futebol. Desenvolvido em torno da inconfundível identidade em branco, amarelo e azul, sinônimo do clube. A mais recente camisa titular celebra o 400º aniversário da cidade desde a assinatura da Carta da Cidade de Leeds.

Homenageando a história do clube enquanto abraça uma nova direção de design, o uniforme incorpora o característico azul e amarelo do clube em listras horizontais sutis e refinadas. Inspirado nos arquivos, o design remete às lembranças dos uniformes clássicos do Leeds United, ao mesmo tempo em que entrega uma estética contemporânea para uma nova geração de torcedores. A camisa branca será naturalmente combinada com calção e meiões brancos para completar um visual limpo. 

Leeds 26/27 home kit 1adidas

O clube faz parte do tecido da cidade há gerações, com sua cultura futebolística moldando comunidades, criando memórias e unindo torcedores em todos os cantos de Leeds. O uniforme titular de 2026-27 reflete essa conexão duradoura, criando uma camisa pensada tanto para as arquibancadas quanto para o campo. 

Desenvolvida com as mais recentes inovações de desempenho da adidas, a camisa conta com a tecnologia Climacool, além de tecido de secagem rápida que absorve e dispersa o suor para um desempenho fresco, seco e sem distrações dentro e fora de campo. 

Leeds 26/27 home kit 3adidas

Compre: uniforme titular do Leeds United 2026-27

O uniforme titular do Leeds United 2026-27 está disponível a partir de hoje na adidas e na loja oficial do clube Leeds United.



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