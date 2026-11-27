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Leeds United, Brentford e Crystal Palace disputam com clubes europeus a contratação de Bismark Owusu, ponta de 18 anos do Leicester City que ainda não assinou contrato profissional, para a janela de janeiro, segundo informações. Após se destacar nas categorias de base, o atacante que atua pela direita atrai forte interesse de clubes da Premier League e da Europa continental.

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Trio inglês acompanha promessa da base

O TEAMtalk informa que Owusu, jovem do Leicester, virou alvo de Leeds, Brentford e Palace para a janela de janeiro, em meio à concorrência de clubes do exterior. O adolescente marcou 12 gols e deu sete assistências na Premier League sub-18 na última temporada e segue atuando regularmente pelo sub-18 do Leicester nesta temporada. Ainda sem estrear pelo time principal, ele também recebeu minutos de jogo pelo sub-21 na Premier League 2 e na Premier League Cup.

Passaporte italiano chama atenção de clubes do exterior

A disputa pela contratação de Owusu vai além da elite inglesa. Segundo a publicação, clubes italianos e holandeses também acompanham de perto sua evolução constante nas categorias de base do Leicester. Além de poder defender Inglaterra e Gana em nível internacional, o adolescente tem passaporte italiano, detalhe considerado uma grande vantagem por clubes europeus interessados em fechar uma negociação sem complicações.

Owusu completou 18 anos recentemente e ainda não tem contrato profissional com o Leicester. A situação aumentou as especulações sobre seu futuro no curto prazo e impõe um sério desafio ao clube, apesar do forte desejo de oferecer um contrato profissional a uma de suas maiores promessas da base.

Leicester corre o risco de perder outra promessa

Atualmente em sétimo lugar na League One, o Leicester tem um sólido histórico de revelar jovens talentos, embora mantê-los diante do interesse de clubes da elite tenha se mostrado difícil. O exemplo mais claro veio no último verão, quando outro jogador formado na base, Jeremy Monga, deixou o clube para se juntar ao Manchester City em uma transferência de 12,5 milhões de libras .

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A publicação acrescenta que, até o momento, não há confirmação de propostas formais nem de negociações avançadas por Owusu, mesmo com o crescente interesse de observadores na Inglaterra e na Europa continental. Uma transferência no meio da temporada representaria um salto significativo para um jogador que ainda atua nas categorias de base. A maioria dos clubes interessados o vê como um projeto de longo prazo, não como opção imediata para o time principal.

Semanas decisivas para o jovem cobiçado

As próximas semanas mostrarão se o crescente interesse de Leeds, Brentford, Palace e clubes europeus resultará em propostas concretas em janeiro. Nos bastidores, o Leicester trabalha intensamente para assegurar a permanência do promissor ponta e evitar perder outro talento valorizado para um clube da elite. No entanto, com interessados na Inglaterra e na Europa continental, o time da League One terá uma tarefa difícil para manter Owusu.