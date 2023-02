Leeds x Manchester United ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Premier League

Equipes entram em campo neste domingo (12), pela 23ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

O Leeds recebe o Manchester United na manhã deste domingo (12), às 11h (de Brasília), no Elland Road, pela 23ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Há três jogos sem vencer, o Leeds conta com o apoio de sua torcida pra voltar a pontuar no campeonato. O time mandante está em 17º lugar, com 19 pontos, e é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Stuart Dallas, Rodrigo, Archie Gray e Adam Forshaw são desfalques certos.

Do outro lado, o Manchester United também vem de uma sequência de três partidas sem ganhar e estacionou em terceiro lugar, com 43 pontos. Os Red Devils, mais uma vez, não poderão contar com Casemiro, que cumpre suspensão. Além disso, Eriksen, Martial, McTominay e Van de Beek estão lesionados.

Prováveis escalações

Escalação do provável Leeds: Meslier; Ayling, Koch, Wober, Firpo; Adams, McKennie; Summerville, Aaronson, Gnonto; Bamford.

Escalação do provável Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Shaw; Sabitzer, Fred; Sancho, Fernandes, Rashford; Weghorst.

Desfalques

Leeds

Stuart Dallas, Rodrigo, Archie Gray e Adam Forshaw estão no departamento médico.

Manchester United

Getty

Christian Eriksen, com lesão no tornozelo, Donny van de Beek, Anthony Martial e Scott McTominay com problemas físicos estão fora do jogo, enquanto Casemiro cumpre suspensão.

Quando é?