Lecce x Inter de Milão: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Italiano

Partida acontece neste sábado (13), pela primeira rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar na TV e na internet

Lecce e Inter de Milão entram em campo neste sábado (13), no Stadio Comunale Via del Mare, a partir das 15h45(de Brasília), pela rodada de estreia do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

A Lecce disputou três amistosos preparatórios para a temporada (perdeu para Parma e Bochum e empatou com Virtus Francavilla), enquanto a Inter fez cinco amistosos, mas venceu apenas um: contra o Lugano, da Suíça, por 4 a 1. Além do triunfo, empatou com Lyon e Monaco, e perdeu para o Villarreal e Lens.

Após seu retorno à primeira divisão, a Lecce enfrenta um duro teste logo na primeira rodada. Os campeões da Série B da temporada passada vão receber a Internazionale, que busca o Scudetto depois de terminar como vice atrás do rival Milan.

Em 34 jogos disputados entre as equipes, foram 25 vitórias da Internazionale, contra quatro da Lecce, além de cinco empates. No último confronto, válido pela Seria A 2019/20, as equipes empataram por 1 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Lukaku.

Possível escalação do Lecce: Falcone; Gendrey, Blin, Dermaku, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Askildsen; Ceesay, Strefezza; Di Francesco.

Desfalques da partida

Inter de Milão:

sem desfalques confirmados.

Lecce:

sem desfalques confirmados.

Quando é?

JOGO Lecce x Inter de Milão DATA Sábado, 13 de agosto de 2022 LOCAL Stadio Comunale Via del Mare - Lecce, ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Inter de Milão

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Milão 2 x 2 Lyon Amistoso 30 de julho de 2022 Inter de Milão 2 x 4 Villarreal Amistoso 6 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inter de Milão x Spezia Serie A 20 de agosto de 2022 15h45 (de Brasília) Lazio x Inter de Milão Serie A 26 de agosto de 2022 15h45 (de Brasília)

Lecce

JOGO CAMPEONATO DATA Parma 1 x 0 Lecce Amistoso 29 de julho de 2022 Lecce 2 x 3 Cittadella Amistoso 5 de agosto de 2022

Próximas partidas