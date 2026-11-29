Lecce x Atalanta terá transmissão ao vivo na TV e por streaming pela DAZN Itália. Confira abaixo o canal e o link para assistir à partida ao vivo.
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- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva que detém os direitos.
- Entre na sua conta e encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta na emissora oficial para ter acesso completo e curtir a partida!
Disney+
✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.
✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.
✅ A mesma assinatura Premium te dá acesso à Premier League, LaLiga, Libertadores, NFL, tênis, além de todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Marvel e Star.
SportyNet
✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.
✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.
✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.
O Lecce recebe a Atalanta no estádio Via del Mare pela 13ª rodada da Serie A. A partida será disputada na segunda-feira, 30 de novembro, às 18h30.
O Lecce vive um momento complicado. Nos últimos cinco jogos pelo campeonato, somou apenas um empate e quatro derrotas, a mais recente por 3 a 0 para a Lazio. Em casa, sua única vitória na temporada foi contra o Monza, em meados de setembro.
A Atalanta chega após duas viradas consecutivas. Empatou em 4 a 4 com a Inter e depois venceu o Borac Banja Luka por 3 a 2 na Conference League, após estar perdendo por 2 a 0 até os 86 minutos.
No campeonato, porém, o time de Maurizio Sarri não encontrou regularidade. Está em 12º lugar, com 15 pontos, enquanto o Lecce ocupa a 15ª posição.
Sarri reencontra Nikola Krstovic, que vive grande fase e também marcou na Bósnia. Marco Carnesecchi segue fora, e Sportiello volta a assumir o gol.
Eusebio Di Francesco busca pontos para subir na tabela diante de sua torcida. Confira todas as informações sobre canal de TV, streaming e horário.
Notícias dos times
Prováveis escalações de Lecce x Atalanta
Time titular
Técnico
- E. Di Francesco
- M. Sarri
O Lecce de Eusebio Di Francesco não conta com os lesionados Santiago Pierotti e Mohamed Kaba. Não há suspensos. A provável escalação tem Falcone no gol, Tiago Gabriel, Veiga, Gallo e Siebert na defesa, Coulibaly e Maleh no meio-campo, e Fofana, Geubbels, Fatah e N'Dri no ataque.
A Atalanta de Maurizio Sarri não conta com os lesionados Isak Hien, Thomas Pompei, Odilon Kossounou e Marco Carnesecchi. Não há suspensos. A provável escalação tem Sportiello no gol, Kolasinac, Bellanova, Scalvini e Zappacosta na defesa, Ederson e Kessie no meio-campo, e Zalewski, De Ketelaere e Elmas atrás de Krstovic. Eventuais atualizações serão incluídas mais perto do início da partida.
Momento dos times
O Lecce terminou os últimos cinco jogos com um empate e quatro derrotas, sem vitórias. O resultado mais recente foi a derrota por 3 a 0 para a Lazio. Os outros tropeços vieram contra Genoa (1 a 2), Frosinone (5 a 1) e Juventus (0 a 2), enquanto o empate foi por 1 a 1 com o Torino. O Lecce marcou 3 gols e sofreu 11.
A Atalanta conquistou duas vitórias, dois empates e sofreu uma derrota. O jogo mais recente foi a vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o Borac Banja Luka na Conference League. Entre os resultados estão o empate por 4 a 4 com a Inter e a vitória por 1 a 0 em Monza, enquanto a derrota mais pesada foi por 3 a 0 para o Parma. A Atalanta marcou 10 gols e sofreu 10.
Confrontos anteriores
Confrontos
O confronto mais recente foi em 6 de abril de 2026, pela Serie A, quando a Atalanta venceu o Lecce fora de casa por 3 a 0. Nos cinco encontros considerados, a Atalanta venceu quatro vezes e empatou uma, sem perder nenhuma. A Atalanta marcou 14 gols, e o Lecce, 2.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|13
|11
|2
|0
|30
|10
|+20
|35
V
V
E
V
V
|2
|13
|10
|3
|0
|40
|11
|+29
|33
V
V
V
V
V
|3
|13
|10
|2
|1
|36
|17
|+19
|32
V
E
V
D
V
|4
|12
|8
|3
|1
|28
|14
|+14
|27
V
V
V
D
V
|5
|12
|8
|2
|2
|20
|10
|+10
|26
V
D
V
V
V
|6
|13
|7
|2
|4
|28
|20
|+8
|23
V
D
D
V
V
|7
|12
|6
|3
|3
|19
|12
|+7
|21
V
E
V
D
V
|8
|13
|5
|4
|4
|19
|14
|+5
|19
E
V
E
D
V
|9
|13
|5
|4
|4
|17
|15
|+2
|19
E
E
V
V
V
|10
|13
|5
|1
|7
|13
|20
|-7
|16
D
V
D
V
V
|11
|12
|5
|1
|6
|10
|17
|-7
|16
D
V
D
D
D
|12
|12
|4
|3
|5
|21
|24
|-3
|15
E
V
D
E
E
|13
|13
|4
|2
|7
|16
|20
|-4
|14
D
D
E
D
D
|14
|13
|3
|1
|9
|20
|29
|-9
|10
D
V
D
D
D
|15
|12
|3
|1
|8
|12
|25
|-13
|10
D
E
D
D
D
|16
|13
|2
|3
|8
|17
|29
|-12
|9
D
D
E
V
E
|17
|13
|2
|3
|8
|14
|26
|-12
|9
V
E
D
D
E
|18
|13
|2
|3
|8
|16
|31
|-15
|9
E
D
D
D
D
|19
|13
|2
|2
|9
|10
|25
|-15
|8
D
D
D
V
E
|20
|13
|2
|1
|10
|8
|25
|-17
|7
E
D
V
D
D
Na Serie A, o Lecce está em 15º lugar na tabela, enquanto a Atalanta ocupa a 12ª posição.