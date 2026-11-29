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Campeonato Italiano - Rodada 13 30 de nov. de 2026 - 12:30 Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

O Lecce recebe a Atalanta no estádio Via del Mare pela 13ª rodada da Serie A. A partida será disputada na segunda-feira, 30 de novembro, às 18h30.

O Lecce vive um momento complicado. Nos últimos cinco jogos pelo campeonato, somou apenas um empate e quatro derrotas, a mais recente por 3 a 0 para a Lazio. Em casa, sua única vitória na temporada foi contra o Monza, em meados de setembro.

A Atalanta chega após duas viradas consecutivas. Empatou em 4 a 4 com a Inter e depois venceu o Borac Banja Luka por 3 a 2 na Conference League, após estar perdendo por 2 a 0 até os 86 minutos.

No campeonato, porém, o time de Maurizio Sarri não encontrou regularidade. Está em 12º lugar, com 15 pontos, enquanto o Lecce ocupa a 15ª posição.

Sarri reencontra Nikola Krstovic, que vive grande fase e também marcou na Bósnia. Marco Carnesecchi segue fora, e Sportiello volta a assumir o gol.

Eusebio Di Francesco busca pontos para subir na tabela diante de sua torcida. Confira todas as informações sobre canal de TV, streaming e horário.

Notícias dos times

O Lecce de Eusebio Di Francesco não conta com os lesionados Santiago Pierotti e Mohamed Kaba. Não há suspensos. A provável escalação tem Falcone no gol, Tiago Gabriel, Veiga, Gallo e Siebert na defesa, Coulibaly e Maleh no meio-campo, e Fofana, Geubbels, Fatah e N'Dri no ataque.

A Atalanta de Maurizio Sarri não conta com os lesionados Isak Hien, Thomas Pompei, Odilon Kossounou e Marco Carnesecchi. Não há suspensos. A provável escalação tem Sportiello no gol, Kolasinac, Bellanova, Scalvini e Zappacosta na defesa, Ederson e Kessie no meio-campo, e Zalewski, De Ketelaere e Elmas atrás de Krstovic. Eventuais atualizações serão incluídas mais perto do início da partida.

Momento dos times

O Lecce terminou os últimos cinco jogos com um empate e quatro derrotas, sem vitórias. O resultado mais recente foi a derrota por 3 a 0 para a Lazio. Os outros tropeços vieram contra Genoa (1 a 2), Frosinone (5 a 1) e Juventus (0 a 2), enquanto o empate foi por 1 a 1 com o Torino. O Lecce marcou 3 gols e sofreu 11.

A Atalanta conquistou duas vitórias, dois empates e sofreu uma derrota. O jogo mais recente foi a vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o Borac Banja Luka na Conference League. Entre os resultados estão o empate por 4 a 4 com a Inter e a vitória por 1 a 0 em Monza, enquanto a derrota mais pesada foi por 3 a 0 para o Parma. A Atalanta marcou 10 gols e sofreu 10.

Confrontos anteriores

O confronto mais recente foi em 6 de abril de 2026, pela Serie A, quando a Atalanta venceu o Lecce fora de casa por 3 a 0. Nos cinco encontros considerados, a Atalanta venceu quatro vezes e empatou uma, sem perder nenhuma. A Atalanta marcou 14 gols, e o Lecce, 2.

Classificação

Na Serie A, o Lecce está em 15º lugar na tabela, enquanto a Atalanta ocupa a 12ª posição.