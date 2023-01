Lecce x Lazio ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Times entram em campo nesta quarta-feira (4), pela 16ª rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar na TV e na internet

O Lecce recebe a Lazio na tarde desta quarta-feira (4), às 12h30 (de Brasília), no estádio Via del Mare, pela 16ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Ocupando o 16º lugar com 15 pontos, o Lecce conta com o apoio de sua torcida para vencer e abrir distância das equipes que estão no Z-3.

Do outro lado, a Lazio é a quarta colocada com 30 pontos e precisa somar pontos para não ver o seu posto no G-4 ameaçado.

Prováveis escalações

Escalação do provável Lecce: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Francesco.

Escalação do provável Lazio: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi; Vecino; Anderson, Immobile, Zaccagni.

Desfalques

Lecce

Sem desfalques confirmados.

Lazio

Sem desfalques confirmados.

Quando é?