Lecce x Juventus: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Serie A italiana

Velha Senhora busca a vitória fora de casa para se aproximar do G-6; veja como acompanhar na TV e na internet

Tentando se aproximar do G-6, a Juventus visita o Lecce na tarde sábado (29), às 13h (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Italiano. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo do Star+, no streaming.

Em casa, o Lecce tenta acabar com a sequência de quatro partidas sem vencer no campeonato. O time mandante é o 17º colocado, com 8 pontos, e não possui desfalques confirmados para o duelo deste sábado.

Eliminada ainda na fase de grupos da Champions League, a Juventus quer continuar se reerguendo no italiano para alcançar uma vaga nas competições internacionais para a próxima temporada. A Velha Senhora está na oitava posição, com 19 pontos, e continua sem Angel Di Maria, Leandro Paredes, Bremer e Mattia De Sciglio. Por outro lado, Federico Chiesa pode voltar a campo após quase 300 dias se recuperando de uma lesão no joelho.

Prováveis escalações

Escalação do provável Lecce: Falcone; Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Pezzella; Gonzalez, Hjulmand, Askildsen; Strefezza, Ceesay, Banda.

Escalação do provável Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, Gatti; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean.

Desfalques

Juventus

Angel Di Maria, Leandro Paredes, Bremer e Mattia De Sciglio desfalcam a Velha Senhora..

Lecce

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 29 de outubro de 2022

• Horário: 13h (de Brasília)

• Local: Via del Mare, Lecce- ITA