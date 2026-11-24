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Antes do importante jogo do Galatasaray contra o Aston Villa pela Champions League, na noite de terça-feira, no Rams Park, em Istambul, a metrópole turca ficou em alerta após o suposto avistamento de uma leoa.

O que aconteceu? Segundo a agência estatal de notícias Anadolu, um morador do distrito de Sariyer, no norte da cidade, informou às autoridades na noite de domingo que havia visto uma leoa na região. Câmeras de segurança também registraram um animal de aparência semelhante, entre elas as de Bertug Yildirim, jogador do Basaksehir, de Istambul, que disputou cinco partidas pela seleção turca.

"Estávamos na concentração ontem quando recebi uma ligação. Falaram sobre o leão, e eu mal pude acreditar", disse Yidirim sobre o avistamento incomum. Ele então informou à polícia que a leoa estava perto de sua casa. "Espero que ele seja encontrado. Talvez, quando eu voltar para casa, tenha que procurar o leão", afirmou o centroavante de 24 anos.

Jogador do Galatasaray desmente rumores: "Só crio um leão em casa, ..."

A origem do suposto felino selvagem virou alvo de especulações. Entre os rumores que circularam, estava o de que a leoa pertenceria ao capitão do Galatasaray, Abdülkerim Bardakci. O zagueiro negou a história no canal de TV do clube: "Quero falar sobre isso porque o país inteiro está em alvoroço. Só crio um leão em casa, e esse leão é meu filho. Não tenho mais nada a dizer sobre isso."

Getty Images

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O episódio fica ainda mais curioso antes do duelo entre os dois clubes na Champions League porque o leão é o símbolo do Galatasaray e também aparece no escudo do adversário desta terça, o Aston Villa . Enquanto isso, a população ficou compreensivelmente assustada. A televisão turca exibiu programas especiais nos quais especialistas explicaram como agir em caso de encontro com uma leoa.

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Diante da dúvida sobre a segurança dos torcedores nos arredores do estádio do Galatasaray, o jornal inglês Daily Mail pediu um posicionamento à UEFA. Enquanto a entidade europeia descartou riscos aos torcedores, as autoridades locais informaram, já na noite de segunda-feira, que não havia motivo para alarme, ao menos por enquanto.

Animal visto em Istambul não era um leão, dizem autoridades

As imagens disponíveis do animal foram analisadas novamente de diferentes ângulos, e a conclusão foi de que não se tratava "nem de um leão nem de outra espécie de felino de grande porte", informou o gabinete do governador de Istambul. Inicialmente, não ficou claro qual animal aparecia nos vídeos. A área do suposto avistamento já havia sido vasculhada minuciosamente, sem que fossem encontrados "indícios concretos de que haja um leão na região".

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Dentro de campo, o Galatasaray quer dar um grande passo rumo à fase eliminatória da Champions League com uma vitória na noite de terça-feira. Com duas vitórias e seis pontos nos quatro primeiros jogos, o campeão turco ocupa atualmente a 18ª posição na fase de liga. Se vencer o Villa em casa e o AEK Atenas fora na rodada seguinte, no início de dezembro, o Galatasaray provavelmente já terá garantido um lugar entre os 24 primeiros, que dá direito a disputar os playoffs.

Na sétima rodada, no fim de janeiro, o Galatasaray terá primeiro outro confronto considerado acessível, em casa contra o Feyenoord de Roterdã. Victor Osimhen e companhia querem evitar a todo custo chegar à última rodada, uma semana depois, ainda precisando de pontos. Afinal, os turcos visitarão o atual campeão da Champions League, o Paris Saint-Germain.