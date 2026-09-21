Início decepcionante na Turquia. Rafael Leao certamente esperava um começo melhor de aventura no Galatasaray , mas o ex-Milan já entrou na mira dos torcedores da equipe de Istambul, exatamente como acontecia com a camisa do Milan. O português, que durante a última janela de transferências de verão deixou a Serie A por cerca de 38 milhões de euros, foi alvo por sua "habitual" indolência, que também mostrou com frequência ao longo dos sete anos passados no Diavolo.









NÚMEROS RUINS - Até o momento, o técnico Okan Buruk o utilizou 4 vezes, 3 na Super Lig e uma na Champions League, para um total de 230 minutos: Leao foi titular 2 vezes, enquanto nas outras 2 entrou no decorrer da partida, mas nunca deixou sua marca. Até aqui, seu saldo é de um cartão amarelo, 0 gols e 0 assistências e aquele defeito já crônico que também lhe é cobrado na Turquia: uma linguagem corporal inadequada para a situação, uma indolência que combina mal com a correria do campo.









"SALAKO" - Na partida perdida por 4 a 0 para o Trabzonspor, com hat-trick de Mohamed Salah, alguns comentaristas o compararam a Zaha: já circula na internet um vídeo seu com a música Salako ao fundo, tirada do filme de 1974 de Kemal Sunal, com a canção fazendo referência ao personagem ingênuo e tolo. As estatísticas falam em 65 bolas tocadas, 21 perdidas e 4 finalizações sem nunca acertar o gol, apenas 27 passes certos em 38, 6 duelos vencidos em 11 e 5 dribles certos em 9".









COMO NO MILAN - Vinte e uma bolas perdidas em uma partida não são um cartão de visitas capaz de encantar: se depois, em vez de mostrar fúria competitiva, você anda em campo, os torcedores não reagem bem. Leao chegou ao Galatasaray depois de uma longa negociação de verão: o clube turco pagou 38 milhões de euros ao Milan, mais 20% sobre uma futura revenda, e garantiu ao jogador nascido em 1999 um contrato de 10 milhões de euros líquidos por temporada. O Galatasaray o escolheu como uma contratação de nível internacional, mas os primeiros jogos não corresponderam às expectativas. O português, convocado para a seleção, terá de reencontrar condição, confiança e continuidade para mostrar que pode ser decisivo com a nova camisa, até porque os torcedores turcos já parecem estar fartos.







