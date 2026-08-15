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Rafael Leao MilanGetty

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"Leão, influência negativa", o português volta a responder nas redes sociais: "Vocês estão mentindo"

Milan

Mais uma troca de farpas no X envolvendo Leão. O camisa 10 do Milan, que continua de saída, respondeu de forma irritada a uma página esportiva que reproduzia a notícia da Gazzetta dello Sport desta manhã, na qual era relatado que Amorim quer vender o português por considerá-lo um elemento negativo para o vestiário: "Ruben Amorim considera que Rafael Leão possa ter uma influência negativa dentro do vestiário do Milan. Entende-se que o treinador português tenha preocupações com o impacto do jogador sobre o ambiente", diz o post que retoma a notícia do jornal italiano.


Depois, veio a resposta habitual de Leão: "Talvez sejam vocês (o problema, ndr) porque estão mentindo".

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