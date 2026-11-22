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O argentino Leandro Paredes causou preocupação ao desmaiar durante uma entrevista ao vivo na televisão após o título do Boca Juniors na Copa Sul-Americana. O meio-campista havia acabado de capitanear a equipe na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Mineiro quando o incidente ocorreu no túnel do estádio.

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Cenas preocupantes no túnel após conquista da Copa Sul-Americana

Gols de Santiago Ascacibar e Miguel Merentiel garantiram a vitória do Boca Juniors no Estádio Metropolitano, mas a comemoração logo deu lugar à preocupação. Durante uma entrevista ao vivo à DSports no túnel, Paredes caiu imóvel no chão no meio de uma frase, diante de um repórter assustado.

A transmissão cortou imediatamente as imagens enquanto a equipe médica corria para atender o meio-campista de 32 anos. Outras imagens mostraram Paredes recebendo atendimento no chão antes de se sentar. Pouco depois, ele já estava de pé, correndo, acenando para os torcedores e erguendo o troféu.

Arruabarrena e Paredes tranquilizam torcedores após desmaio

O calor e a umidade aparentemente provocaram o desmaio, ocorrido depois que o técnico Rodolfo Arruabarrena substituiu Paredes no segundo tempo. Ao explicar por que tirou o capitão de campo, Arruabarrena revelou que o meio-campista já havia se sentido mal durante a partida.

"Ele sentiu tontura perto do fim do primeiro tempo", disse Arruabarrena. "Melhorou um pouco no intervalo, mas, depois de dez minutos do segundo tempo, dava para ver que estava com dificuldades. Ele foi muito sincero e pediu para ser substituído. Só soube depois da segunda vez em que ele caiu."

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Mais tarde, Paredes tranquilizou os torcedores ao publicar uma atualização de uma sala de atendimento médico no Instagram: "Estamos bem. Vamos, Boca, hoje e sempre!"

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Conquista continental histórica coroa retorno de Paredes ao clube onde começou

O veículo argentino La Derecho Diario noticiou que uma queda de pressão causou o desmaio, embora o campeão mundial tenha se recuperado rapidamente. Em uma segunda publicação no Instagram dirigida aos torcedores, Paredes minimizou o susto: "Obrigado a todos pelas mensagens. Foi só uma tontura por tantas voltas de uma vez."

O título representa um marco importante para Paredes, que iniciou a carreira no clube de Buenos Aires antes de passar por Chievo, Roma e Empoli, na Itália, pelo Zenit São Petersburgo e de conquistar quatro títulos da Ligue 1 pelo Paris Saint-Germain. Após um empréstimo à Juventus e uma segunda passagem pela Roma, ele voltou para casa e conduziu o Boca ao primeiro troféu internacional do clube em 18 anos, tornando-o o clube mais vitorioso da América do Sul desde 1960.

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Recuperado rapidamente, Paredes mantém foco no Boca apesar de suspensão pela Argentina

Depois de se recuperar a tempo de participar das comemorações, Paredes parece não ter sofrido consequências duradouras do episódio para sua saúde. Embora o título do clube encerre a espera de 18 anos do Boca por um troféu continental, o meio-campista ainda enfrenta uma suspensão de dez jogos pela Argentina por seu comportamento após a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo .