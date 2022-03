Leandro Damião é o 1º estrangeiro a ganhar prêmio de melhor do Japão após 16 anos

O atacante Leandro Damião, do Kawasaki Frontale, foi escolhido o MVP do Campeonato Japonês (J. League) em 2021. O prêmio é decidido em votação entre jornalistas japoneses. Essa é a primeira vez em 16 anos que um estrangeiro recebe esse prêmio. O último atleta não nascido no Japão a receber a premiação foi o também brasileiro Araújo, em 2005, quando atuava no Gamba Osaka.

Damião também terminou como artilheiro do campeonato com 23 gols, além de ser o principal jogador em participação de gols da competição, com 32 ações.

"Fico muito feliz e grato em ser escolhido pelos jornalistas, que acompanham diariamente nosso trabalho. O trabalho foi feito com muita dedicação e empenho. Agradeço a Deus pela saúde, a minha família que sempre este comigo nas vitórias e derrotas, aos meus amigos, empresários. Dedico também aos meus companheiros de clube que me ajudaram nessa jornada", agradece Damião.

Mais artigos abaixo

O camisa 9 foi campeão pela segunda vez seguida do Campeonato Japonês (J.League) defendendo a camisa do Kawasaki Frontale.

No futebol japonês, o camisa 9 conquistou seis títulos: Copa da Liga Japonesa (2019), Super Copa do Japão (2019 e 2021), Copa do Imperador (2021) e Campeonato Japonês (2020 e 2021).

Além disso, pelo Frontale, o jogador atuou em 132 jogos, fez 61 gols e deu 22 assistências.