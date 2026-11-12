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Um relatório divulgado nesta quinta-feira revelou uma grande surpresa envolvendo o estádio Camp Nou: os torcedores do Barcelona poderão enterrar seus mortos no coração do clube.

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O jornal "The Guardian" afirmou que os torcedores do Barcelona apoiarão o clube durante toda a vida em breve, podendo então permanecer nessa condição mesmo após a morte, ressaltando que a fidelidade eterna tem um preço.

Como parte do processo de reforma do estádio Camp Nou, o clube inaugurou o "Memorial do Barcelona", composto por 26.000 espaços onde os torcedores poderão depositar suas cinzas após o apito final.

O custo de apoiar o time do outro mundo é de 2.490 euros (2.082 libras esterlinas) por 10 anos ou 6.000 euros por 50 anos, com uma taxa anual de manutenção de 70 euros.

Já garantir seu lugar eterno custa 10.000 euros, além de outros 490 euros pela placa memorial.

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Durante a apresentação do memorial do Barcelona, María Elena Fort, vice-presidente do clube para assuntos institucionais, afirmou: "Quando meu avô faleceu há muitos anos, ele disse que a única coisa que queria era ser enterrado ao lado do estádio do Barcelona para poder ouvir o som dos gols na vida após a morte. Muitos torcedores sonham com a mesma coisa".

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Detalhes do "Memorial do Barcelona"

O memorial, projetado pelo arquiteto Kike Montoya, é composto por quatro grandes blocos iluminados, enquanto as placas memoriais serão fixadas em uma parede de vidro iluminada por trás com lâmpadas de LED.

As urnas serão guardadas atrás de um mural que eterniza os principais momentos da história do clube ao longo de 125 anos.

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Os clubes espanhóis rivais Atlético de Madrid, Real Betis e Espanyol já possuem cemitérios coletivos menores em seus estádios.

Obras de reforma do estádio do Barcelona

As obras de reforma do estádio do Barcelona começarão no final do ano que vem, e o clube anunciou que mais de mil torcedores já reservaram seus lugares. As contribuições deles serão destinadas a cobrir o elevado custo da reforma do estádio, construído em 1957.

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Em 2023, o clube iniciou um plano para aumentar a capacidade de 99.354 para 105.000 — ou seja, 15.000 a mais do que o estádio de Wembley, tornando-o o segundo maior estádio de futebol do mundo, atrás do estádio Rungrado Primeiro de Maio, em Pyongyang, na Coreia do Norte.

O custo das mudanças, que inicialmente era de 900 milhões de euros, aproxima-se agora de dois bilhões de euros, e recai atualmente sobre os detentores de ingressos não anuais, que viram os preços dos ingressos dobrarem nos últimos anos.

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Atrasos e disputas trabalhistas

O projeto sofre com atrasos e disputas trabalhistas. Em 2024, o Barcelona reconheceu, entre outras coisas, que mais de mil subcontratados não receberam seus pagamentos por horas extras.

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