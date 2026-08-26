Relatos da imprensa espanhola provocaram grande polêmica ao revelarem que o argentino Julián Álvarez ignorou uma ligação telefônica de Mikel Arteta, treinador do Arsenal, em uma mensagem clara sobre a posição do jogador quanto a uma transferência para os Gunners, o que alguns podem enxergar como uma espécie de falta de respeito, enquanto outros podem interpretar como um apego à ideia de jogar pelo Barcelona.
De acordo com o que revelou o programa El Chiringuito, por meio do jornalista Josep Pedrerol, Arteta fez uma ligação pessoal a Álvarez para convencê-lo do projeto do Arsenal, mas o atacante argentino não atendeu ao telefonema.
Pedrerol acrescentou que o Barcelona ainda mantém a esperança de fechar o negócio e acredita que Miguel Ángel Gil Marín, CEO do Atlético de Madrid, possa acabar recuando de sua postura de recusa e concordar em vender o jogador ao clube catalão, considerado o único destino que Álvarez deseja.
Disputa contínua entre Barcelona e Atlético
Esses desdobramentos são a continuação de um dos casos mais empolgantes do mercado de transferências espanhol, depois que Álvarez manifestou anteriormente o desejo de deixar o Atlético de Madrid, o que foi recebido com uma recusa categórica por parte da diretoria do clube madrilenho.
Gil Marín havia afirmado em mais de uma ocasião que o Atlético não venderá seu atacante, qualquer que seja o valor das propostas, ressaltando que o clube já recusou ofertas enormes e que Álvarez não está à venda.
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Ele também acusou o Barcelona de não respeitar o Atlético pela forma como conduziu o caso, considerando que o clube catalão tentou pressionar por meio da imprensa para concretizar o negócio.
Por outro lado, o Barcelona segue monitorando a situação, na esperança de que a postura da diretoria do Atlético mude antes do fechamento da janela de transferências, aproveitando o desejo evidente do jogador de vestir a camisa catalã.