LDU x Magallanes ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copa Sul-Americana

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (19), pela fase de grupos da Sul-Americana; veja como acompanhar na internet

LDU e Magallanes se enfrentam na noite desta quarta-feira (19), às 23h (de Brasília), no Estádio Casa Blanca, pela segunda rodada do Grupo A da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão ao vivo do Paramount+.

A LDU estreou na competição com uma vitória fora de casa contra a Universidad César Vallejo, por 2 a 1. A equipe equatoriana lidera o Grupo A com os três pontos conquistados na primeira rodada.

Já o Deporte Magallanes estreou com um empate contra o Botafogo, dentro de casa, por 2 a 2. A equipe chega em busca da primeira vitória na competição.

Prováveis escalações

LDU: Alexander Domínguez; José Quintero, Ricardo Ade, Facundo Rodríguez, Leonel Quiñónez; Renato Ibarra, Oscar Zambrano, Ezequiel Piovi, Alexander Alvarado; Angulo, Alzugaray.

Magallanes: Gastón Rodríguez; Marcelo Filla, Christian Vilches, Fernando Pinero, Nicolás Berardo; Alfred Canales, Tomás Aránguiz, Simón Contreras; Julián Alfaro, Thomas Jones, Yorman Zapata.

Desfalques

LDU

Sem desfalques confirmados.

Magallanes

Carlos Villanueva, suspenso, desfalca a equipe do Magallanes.

Quando é?