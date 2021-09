Lazio x Roma: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes duelam neste domingo (26), pela sexta rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Vem aí mais um clássico italiano! Neste domingo (26), Lazio e Roma entram em campo no estádio Olímpico, a partir das 13h (de Brasília), pela sexta rodada da Serie A italiana. A partida terá transmissão ao vivo da Fox Sports, na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Lazio x Roma DATA Domingo, 26 de setembro de 2021 LOCAL Olímpico de Roma, Roma - ITA HORÁRIO 13h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Roma quer o triunfo para seguir no G-4/ Foto: Getty Images

A partida será transmitida ao vivo pela Fox Sports, na tv fechada. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Lazio quer o triunfo no clássico para tentar entrar no G-6 do Campeonato Italiano.

A equipe treinada por Maurizio Sarri não Zaccagni e Adekanye, lesionados. O técnico deve manter a equipe na formação 4-3-3, com Immobile, Pedro e Felipe Anderson no ataque.

Do outro lado, a Roma vai para o dérbi querendo somar pontos para continuar no G-4.

O capitão Lorenzo Pellegrini, suspenso, será desfalque. Desta forma, El Shaarawy pode aparece entre os titulares ao lado de Zaniolo e Mkhitaryan.

Provável escalação do Lazio: Reina; Lazzari, Felipe, Acerbi, Hysaj; Alberto, Milinkovic-Savic, Leiva; Pedro, Immobile, Anderson.

Provável escalação do Roma: Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Veretout, Cristante; El Shaarawy, Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

LAZIO

JOGO CAMPEONATO DATA Torino 1 x 1 Lazio Serie A italiana 23 de setembro de 2021 Lazio 1 x 1 Cagliari Serie A italiana 19 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Lazio x Lokomotiv Europa League 30 de setembro de 2021 16h (de Brasília) Bologna x Lazio Serie A italiana 3 de outubro de 2021 7h30 (de Brasília)

ROMA

JOGO CAMPEONATO DATA Roma 1 x 0 Udinese Serie A italiana 23 de setembro de 2021 Verona 3 x 2 Roma Serie A italiana 19 de setembro de 2021

Próximas partidas