Lazio x Roma: como assistir no DAZN, escalação e mais do Campeonato Italiano

O DAZN leva a você mais um jogo com transmissão exclusiva da Serie A italiana para o Brasil neste domingo (1)

Pela segunda rodada do Campeonato Italiano, a visita a neste domingo (1), às 13h (de Brasília)), com o DAZN transmitindo com exclusividade para o Brasil o duelo ao vivo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Teste o DAZN com um mês grátis!

Veja informações da partida!

JOGO Lazio x Roma DATA Domingo, 1 de setembro LOCAL Stadio Olimpico - Roma, ITA HORÁRIO 13h (de Brasília)

Provável escalação da Lazio: Strakosha; Radu, Acerbi, Luiz Felipe; Lulic, Luis Alberto, Parolo, Milinkovic-Savic, Lazzari; Correa; Immobile.

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty images)

Lopez; Kolarov, Mancini, Fazio, Zappacosta; Pellegrini, Cristante; Florenzi, Zaniolo, Under; Dzeko.

A partida terá transmissão exclusiva do DAZN para todo o território do . Aqui, na Goal , você poderá acompanhar todos os lances em tempo real!

QUAL O NÚMERO DO CANAL DO DAZN?

O DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

Mais artigos abaixo

O assinante do DAZN pode acessar a plataforma de praticamente qualquer dispositivo, como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.