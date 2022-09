Lazio x Napoli: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Serie A italiana

Partida acontece neste sábado (3), pela quinta rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar na TV e na internet

Lazio e Napoli prometem fazer um jogo eletrizante neste sábado (3), em Roma, a partir das 15h45 (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada e do Star+, no streaming.

Na sétima posição, com 8 pontos (duas vitórias e dois empates), a Lazio quer manter a invencibilidade neste início do campeonato. A equipe do centroavante Ciro Immobile vem de um empate inesperado de 1 a 1 contra a Sampdoria no seu último compromisso.

Já o Napoli entra nesta partida com a firme convicção de voltar às vitórias, depois de ter empatado os seus dois últimos jogos. A equipe de Nápoles está atualmente em terceiro lugar na classificação, com 8 pontos.

Prováveis escalações

Possível escalação do Lazio: Provodel; Lazzarri, Romagnoli, Patric, Marusic; Vecino, Cataldi, Milinkovic-Savic; Pedro, Immobile, Zaccagni.

Possível escalação do Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui; Anguissa, Lobotka e Zielinski; Lozano, Osimhen e Kvaratskelia.

Desfalques da partida

Napoli:

Diego Demme: lesionado

Lazio:

Luis Maximiano: suspenso.

Quando é?

JOGO Lazio x Napoli DATA Sábado, 3 de setembro de 2022 LOCAL Estádio Olímpico de Roma, Roma - ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Napoli

JOGO CAMPEONATO DATA Fiorentina 0 x 0 Napoli Campeonato Italiano 28 de agosto de 2022 Napoli 1 x 1 Lecce Campeonato Italiano 31 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Napoli x Liverpool Campeonato Italiano 7 de setembro de 2022 16h (de Brasília) Napoli x Spezia Campeonato Italiano 10 de setembro de 2022 10h (de Brasília)

Lazio

JOGO CAMPEONATO DATA Sampdoria 1 x 1 Lazio Campeonato Italiano 26 de agosto de 2022 Lazio 3 x 1 Inter de Milão Campeonato Italiano 31 de agosto de 2022

Próximas partidas