Lazio x Napoli: escalação, desfalques e mais do Campeonato Italiano 21/22

Lazio e Napoli se enfrentam neste domingo (27), às 16h45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, pela 27ª rodada do Campeonato Italiano.

Buscando subir na tabela de classificação, a Lazio, com 43 pontos, busca a recuperação após a eliminação para o Porto na Liga Europa.

Do outro lado, o Napoli, que também deixou a Europa League após a derrota para o Barcelona, visa colar no líder Milan. Atualmente, a diferença é de apenas três pontos.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto em casa, a Lazio terá o retorno de Mattia Zaccagni, que cumpriu suspensão no meio da semana, enquanto Pedro, com problema no tornozelo, está fora.

Do outro lado, o Napoli pode ter algumas mudanças na equipe, mas o capitão Insigne deve iniciar entre os titulares.

Possível escalação da Lazio: Strakosha; Hysaj, Patric, Felipe, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Alberto; Anderson, Imóvel, Zaccagni.

Possível escalação do Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Demme, Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

DESFALQUES

LAZIO:

Pedro, Acerbi e Lazzari: lesionados.

Zaccagni: suspenso.

NAPOLI:

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Lazio x Napoli será transmitido ao vivo pela ESPN, na TV fechada, e pelo Star+, na internet, neste domingo.