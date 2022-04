Lazio x Milan: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Italiano 2021/22

Lazio e Milan se enfrentam neste domingo (24), no Olímpico de Roma, a partir das 15h45 (de Brasília), pela 34ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e no Star+, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Lazio x Milan DATA Domingo, 24 de abril de 2022 LOCAL Olímpico de Roma -

Roma, ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A ESPN 4, na TV fechada, e o Star+, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo, no Olímpico de Roma. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Milan chega para o duelo com uma sequência de 11 jogos sem perder no Campeonato Italiano, e ocupa a 1ª colocação com 71 pontos.

Já a Lazio ocupa a 6ª posição, e briga por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

LAZIO

JOGO CAMPEONATO DATA Genoa 1x4 Lazio Italiano 10 de abril de 2022 Lazio 1x1 Torino Italiano 16 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Spezia x Lazio Italiano 30 de abril de 2022 15h45 (de Brasília) Lazio x Sampdoria Italiano 7 de maio de 2022 15h45 (de Brasília)

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 2x0 Genoa Italiano 15 de abril de 2022 Inter de Milão 3x0 Milan Copa da Itália 19 de abril de 2022

Próximas partidas