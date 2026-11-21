Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar restrições geográficas? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser útil.

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita Assista futebol onde quiser

Obtenha uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (PC, smartphone ou tablet).

Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (PC, smartphone ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para mudar sua localização digital (endereço IP).

Ative a VPN e conecte-se ao servidor selecionado para mudar sua localização digital (endereço IP). Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.

Entre no site ou abra o aplicativo de streaming oficial da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão. Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login no serviço da emissora oficial para ter acesso completo e curtir a partida!

Campeonato Italiano - Rodada 12 21 de nov. de 2026 - 09:00 Stadio Olimpico, Rome

Lazio x Lecce terá transmissão ao vivo pelo DAZN, que detém os direitos das 380 partidas da Serie A 2026/27. Confira abaixo as opções para acompanhar o jogo por streaming.

A Lazio volta ao Estádio Olímpico para defender a liderança da Serie A contra o Lecce, no jogo que abre a 14ª rodada do campeonato no sábado, 21 de novembro de 2026.

A Lazio chega em ótima fase: quatro vitórias nos últimos cinco jogos do campeonato, com apenas um empate, o 1 a 1 em casa contra o Napoli, interrompendo uma sequência impressionante. A equipe de Gennaro Gattuso marcou 14 gols e sofreu apenas quatro nesse período, com resultados expressivos como o 6 a 2 na casa do Sassuolo e o 3 a 0 no campo da Juventus.

O Lecce, 14º colocado, busca pontos importantes para se afastar da zona de perigo. Os comandados de Eusebio Di Francesco somaram uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco rodadas. O último resultado em que pontuaram foi o empate por 1 a 1 contra o Torino.

Gattuso volta a contar com Davide Frattesi, que retornou da seleção com dores, mas foi considerado plenamente disponível após uma semana de treinos normais com o grupo. Albert Gudmundsson também está de volta após ficar semanas afastado por uma lesão no ombro sofrida durante sua passagem pela seleção: o islandês está pronto para ganhar espaço, embora dificilmente comece como titular.

Mattia Zaccagni e Nuno Tavares, por sua vez, seguem fora, pois não se recuperaram a tempo. Pedraza atuará pela lateral esquerda, enquanto Diogo Leite entrará no lugar de Sutalo no centro da defesa.

Confira todas as informações para saber onde acompanhar a partida na TV e por streaming.

Notícias das equipes

Gattuso volta a contar com Frattesi, que treinou a semana inteira com o grupo e está 100%. Gudmundsson também está à disposição: ele voltou a treinar com o grupo na quinta-feira, 12 de novembro, após um longo período afastado por uma lesão no ombro. Na defesa, Diogo Leite substituirá Sutalo, enquanto Pedraza atuará pela lateral esquerda no lugar de Nuno Tavares. Zaccagni, Marusic e Furlanetto também estão fora.

O Lecce não poderá contar com Santiago Pierotti nem Ivan Ilic. Di Francesco apostará na escalação habitual, com Falcone no gol e Geubbels e N'Dri no ataque. As escalações oficiais serão divulgadas mais perto do início da partida.

Momento das equipes

A Lazio somou quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos da Serie A. O resultado mais recente foi a vitória por 2 a 1 sobre o Cagliari. Antes, a Lazio havia vencido o Sassuolo por 6 a 2 e a Juventus por 3 a 0, ambos fora de casa. A equipe marcou 14 gols e sofreu quatro nesse período, com apenas um jogo sem vitória: o empate por 1 a 1 em casa contra o Napoli.

O Lecce teve uma vitória, um empate e três derrotas nas últimas cinco rodadas. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 contra o Torino. Nesse período, a equipe perdeu por 5 a 1 para o Frosinone e por 2 a 0 para a Juventus, somando apenas quatro pontos. O Lecce marcou seis gols e sofreu nove nos cinco jogos.

Confrontos anteriores

O último confronto entre as duas equipes foi em 24 de janeiro de 2026, quando Lecce e Lazio empataram por 0 a 0 na Puglia. Antes disso, a Lazio havia vencido por 2 a 0 em casa em novembro de 2025, e o Lecce havia ganhado por 1 a 0 no Estádio Olímpico em maio de 2025. Nos últimos cinco confrontos pela Serie A, a Lazio venceu duas vezes, o Lecce também venceu duas, e houve um empate.

Classificação

Na Serie A, a Lazio ocupa o primeiro lugar na classificação, enquanto o Lecce está na 14ª posição.