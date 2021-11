Lazio x Juventus: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

A Juventus enfrenta a Lazio neste sábado (20), às 14h (de Brasília), no Stadio Olímpico, pela 13ª rodada da Serie A italiana. A partida terá transmissão ao vivo na Fox Sports, na TV fechada, e no Star+, em streaming. Na GOAL, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Lazio x Juventus DATA Sábado, 20 de novembro de 2021 LOCAL Stadio Olímpico - Roma, ITA HORÁRIO 14h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Fox Sports, na TV fechada, e o Star+, em streaming, são os canais que vão passar o jogo deste sábado, no Olímpico de Roma. Na GOAL, você também segue a partida em tempo real.

Fox Sports - qual o número do canal em cada operadora?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 73

73 CLARO/NET TV HD: 573

573 VIVO TV HD: 573

573 TELECOM: 206

206 BRISANET: 34

Por satélite:

SKY: 194

194 SKY HD: 594

594 CLARO TV: 73

73 CLARO TV HD: 573

573 VIVO TV: 465

465 VIVO TV HD: 876

876 OI TV HD: 163

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Lazio enfrenta a Juventus pelo Campeonato Italiano. O time, que está na 5ª posição, quer encostar nos líderes da competição.

Para este jogo, a equipe não deve contar, com Adam Marusic e Bobby Adekanye, machucados. Ainda assim, o atacante Ciro Immobile deve retornar ao time.

Do outro lado, a Juventus, que apesar da campanha de recuperação, ainda está muito longe do G4. Agora, a equipe ocupa a 8ª posição, com 18 pontos.

Para o duelo, o time não deve contar, com Giorgio Chiellini e Mattia De Sciglio, machucados. Ainda assim, Aaron Ramsey, recuperado de lesão, é dúvida.

Provável escalação da Juventus: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Sandro; Bernardeschi, McKennie, Locatelli, Chiesa; Morata, Dybala.

Provável escalação da Lazio: Reina; Hysaj, Felipe, Acerbi, Marusic; Sergej, Cataldi, Alberto; Felipe Anderson, Immobile e Pedro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

JUVENTUS

JOGO CAMPEONATO DATA Juventus 4 x 2 Zenit Liga dos Campeões 2 de novembro de 2021 Juventus 1 x 0 Fiorentina Campeonato Italiano 6 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x Juventus Liga dos Campeões 23 de novembro de 2021 17h (de Brasília) Juventus x Atalanta Campeonato Italiano 27 de novembro de 2021 14h (de Brasília)

LAZIO

JOGO CAMPEONATO DATA Lazio 3 x 0 Salernitana Serie A 7 de novembro de 2021 Olympique 2 x 2 Lazio Liga Europa 4 de novembro de 2021

Próximas partidas