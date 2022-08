Lazio x Inter de Milão: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Serie A italiana

Partida acontece nesta sexta-feira (25), pela terceira rodada da Serie A italiana; veja como acompanhar na TV e na internet

Lazio e Inter de Milão prometem fazer clássico eletrizante nesta sexta-feira (25), em Roma, a partir das 15h45 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Na oitava posição, com 4 quatros (uma vitória e um empate), a Lazio quer manter a invencibilidade neste início do campeonato. A equipe romana segue sem contar com Francesco Acerbi, mas não tem outros problemas no elenco.

Do outro lado, a Inter de Milão vai a campo de olho na liderança da Serie A. Os Nerazzurri vencerem seus dois jogos até o momento e continuam sem Mkhitaryan, machucado, enquanto Raoul Bellanova, com problema no tornozelo, é dúvida. Já no ataque, a dupla Lukaku e Lautaro está confirmada.

Prováveis escalações

Possível escalação do Lazio: Provodel; Lazzarri, Romagnoli, Patric, Marusic; Vecino, Cataldi, Milinkovic-Savic; Pedro, Immobile, Zaccagni.

Possível escalação do Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Dimarco; Martinez, Lukaku.

Desfalques da partida

Inter de Milão:

Mkhitaryan: lesionado

Lazio:

Francesco Acerbi: lesionado.

Quando é?

JOGO Lazio x Inter de Milão DATA Sexta-feira, 25 de agosto de 2022 LOCAL Estádio Olímpico de Roma, Roma - ITA HORÁRIO 15h45 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Inter de Milão

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Milão 3 x 0 Spezia Campeonato Italiano 20 de agosto de 2022 Lecce 1 x 2 Inter de Milão Campeonato Italiano 13 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Inter de Milão x Cremonese Campeonato Italiano 30 de agosto de 2022 15h45 (de Brasília) Milan x Inter de Milão Campeonato Italiano 3 de setembro de 2022 13h (de Brasília)

Lazio

JOGO CAMPEONATO DATA Torino 0 x 0 Lazio Campeonato Italiano 20 de agosto de 2022 Lazio 2 x 1 Bologna Campeonato Italiano 14 de agosto de 2022

Próximas partidas