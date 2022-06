Lazio x Genoa: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (17), pela 18ª rodada do Campeonato Italiano; veja como acompanhar ao vivo na internet

A Lazio enfrenta o Genoa nesta sexta-feira (16), às 14h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico, pela 18ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo no Star+, na plataforma de streaming. Na GOAL, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Lazio x Genoa DATA Sexta-feira, 17 de dezembro de 2021 LOCAL Stadio Olímpico - Roma, ITA HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Star+, em streaming, é o canal que vai passar o jogo desta sexta-feira, no Olímpico de Roma. Na GOAL, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da derrota para o Sassuolo, a Lazio busca voltar a vencer no Campeonato Italiano.

Para o confronto em casa, o técnico Sarri segue sem contar com Adekanye, lesionado, mas Savic, após cumprir suspensão, retorna.

Do outro lado, o Genoa, abrindo a zona de rebaixamento, vem de três derrotas consecutivas.

Rovella, Felipe Caicedo e Fares, estão fora.

Provável escalação da Lazio: Strakosha; Hysaj, Felipe, Acerbi, Marusic; Cataldi, Milinkovic-Savic, Basic; Anderson, Immobile, Zaccagni.

Provável escalação do Genoa: Sirigu; Vanheusden, Masiello, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani, Cambiaso; Destro, Pandev.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GENOA

JOGO CAMPEONATO DATA Genoa 1 x 3 Sampdoria Campeonato Italiano 10 de dezembro de 2021 Genoa 1 x 0 Salernitana Coppa Italia 14 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Genoa x Atalanta Campeonato Italiano 21 de dezembro de 2021 16h45 (de Brasília) Sassuolo x Genoa Campeonato Italiano 6 de janeiro de 2022 13h (de Brasília)

LAZIO

JOGO CAMPEONATO DATA Lazio 0 x 0 Galatasaray Champions League 9 de dezembro de 2021 Sassuolo 2 x 1 Lazio Campeonato Italiano 12 de dezembro de 2021

Próximas partidas