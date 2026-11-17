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A Juventus vai apresentar uma proposta de 40 milhões de euros por Kenneth Taylor no próximo inverno, segundo o jornal romano Il Messaggero.

De acordo com o veículo, que costuma ter boas informações sobre os clubes de Roma, Taylor não está apenas na mira da Juventus: clubes da Premier League também avaliam uma transferência na janela de inverno.

Taylor chegou à Lazio no inverno passado, vindo do Ajax por 17 milhões de euros. Desde então, o meio-campista vem causando boa impressão.

Tão boa que a Juventus já quer tirá-lo da equipe que lidera o Campeonato Italiano. O clube prepara uma proposta de nada menos que 40 milhões de euros.

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A chance de a transferência se concretizar, porém, não é grande. A diretoria garantiu ao técnico Gennaro Gattuso que nenhum jogador fundamental poderá sair neste inverno, sobretudo enquanto o clube não conseguir contratar reforços.

O meia-armador de 24 anos poderia dobrar seu salário na Juventus, embora, do ponto de vista esportivo, a mudança não represente um grande avanço neste momento.

A Lazio lidera a Serie A com 29 pontos em 11 jogos. A Juventus está em sétimo lugar e somou apenas 18 pontos.

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Taylor foi titular em todos os jogos da Lazio na Serie A. Até agora, marcou dois gols e deu duas assistências.

Se Taylor de fato se transferir para a Juventus, o Ajax também receberá uma boa quantia. Em uma negociação por 40 milhões de euros, a Lazio terá um lucro de 23 milhões de euros; dez por cento desse valor, ou 2,3 milhões de euros, caberá ao clube de Amsterdã.