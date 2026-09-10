Lazio, os torcedores não mudam de ideia nem com a liderança: os torcedores do AC Milan serão o dobro dos da casa

Os torcedores da Lazio não voltam atrás e vão prosseguir com o boicote no duelo de sábado contra o Milan. A liderança na tabela da equipe comandada por Gattuso não abala o protesto dos torcedores contra a diretoria e, mais especificamente, Claudio Lotito. Segundo o Il Messaggero informou, 12 mil ingressos foram vendidos até aqui (aos quais devem ser somados os 3 mil sócios-torcedores). Desses, 9/10 mil serão torcedores do Milan. Em definitivo, portanto, devem haver 6 mil torcedores da Lazio espalhados por vários setores contra 12 mil do Milan.