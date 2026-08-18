Lazio faz do jogador mais bem pago do Ajax sua principal prioridade: reunião com Taylor ganha força

Josip Sutalo está no topo da lista da Lazio, segundo informou o jornalista italiano especializado em mercado de transferências Gianluca Di Marzio. O zagueiro croata pode deixar o Ajax.
Sutalo foi levado para Amsterdã no verão de 2023 por 22 milhões de euros pelo então diretor técnico Sven Mislintat. O defensor teve um início complicado na Holanda, mas se recuperou sob o comando de Francesco Farioli.
No ano passado, o internacional croata conviveu com problemas físicos com frequência. Ele ainda tem contrato até meados de 2028, vínculo que a Lazio estaria disposta a comprar.
Segundo Di Marzio, Sutalo está no topo da lista de desejos na capital italiana. O nome de Stepan Chaloupek também é citado pelos romanos.
Caso a transferência se concretize, Sutalo reencontrará na Lazio seu ex-companheiro de equipe Kenneth Taylor. Ele se transferiu há seis meses por 20 milhões de euros.
Além da Lazio, Sutalo também está na lista de Fulham e Benfica. Segundo o Transfermarkt, ele ainda vale 12 milhões de euros.