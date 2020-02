Lazio faz 2 a 1 na Inter de Milão e entra de vez na disputa pelo título; veja os gols

A equipe de Roma assumiu a vice-liderança e está somente a um ponto atrás da Juventus

O principal jogo deste fim de semana de futebol europeu aconteceu em . Afinal de contas, e de Milão estão na disputa pelo título italiano junto da – que venceu o Brescia no sábado e lidera a competição .

E foi de virada que os laziale bateram a Inter, ultrapassando a equipe de Milão para assumir a vice-liderança do Campeonato Italiano após 24 rodadas. Ashley Young abriu o placar para os visitantes, mas Immobile (de pênalti) e Milinkovic-Savic garantiram a épica virada no duelo transmitido com exclusividade pelo DAZN.

Após o apito final o clima foi de festa geral no Estádio Olímpico de Roma, pois se alguém duvidava que a Lazio poderia brigar pelo Scudetto, jogos como este provam toda a capacidade do time treinado por Simone Inzaghi.