Lazio x Empoli ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Italiano

Em Roma, a Lazio recebe o Empoli na manhã deste domingo (8), às 11h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo do Star+, no streaming.

Após empatar no primeiro jogo do ano - o primeiro após a parada para a Copa do Mundo -, a Lazio caiu para a quinta posição do campeonato, com 30 pontos. Fares e Gila são os desfalques certos no time azul, devido à lesões.

Do outro lado, o Empoli empatou na rodada passada e permaneceu em 13º lugar, com 18 pontos. O time visitante não terá Akpro, suspenso, enquanto Destro e Tonelli estão no departamento médico.

Prováveis escalações

Escalação do provável Lazio: Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Cataldi, Alberto, Milinkovic-Savic, Zaccagni, Felipe Anderson e Immobile.

Escalação do provável Empoli: Vicario, Stojanovic, Ismajli, Luperto, Parisi, Grassi, Marin, Bandinelli, Baldanzi, Satriano e Caputo.

Desfalques

Lazio

Mohamed Fares e Mario Gila estão lesionados.

Empoli

Lorenzo Tonelli e Mattia Destro estão lesionados, enquanto Jean-Daniel Akpa Akpro cumpre suspensão.

