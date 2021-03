Lazio descumpre protocolo de Covid-19, leva multa e até presidente é suspenso

Time da capital italiana quebrou uma série de regras e inclusive permitiu que jogadores contaminados pela Covid-19 treinassem normalmente

A Lazio, tradicional time do futebol italiano, foi multada em 150 mil euros (cerca de R$ 1 milhão). Além disso, dois médicos do time foram banidos por 12 meses e o presidente do clube, Claudio Lotito recebeu uma suspensão de sete meses de atividade no clube. O motivo? O clube teria violado várias regras e protocolos a respeito da Covid-19.

A federação italiana de futebol (FIGC) levou o caso à corte federal em fevereiro e o anúncio da punição veio na última sexta-feira (26). Em nota oficial, o clube romano afirmou que vai apelar da decisão da justiça.

Qual a acusação contra a Lazio?

A FIGC afirmou, em fevereiro, que a Lazia estaria envolvida em "violações das regras federais e falta de observância aos protocolos de saúde vigentes".

As acusações contra o clube da capital incluem duas ocasiões em que o clube não respeitou os 10 dias de isolamento e permitiu que jogadores assintomáticos disputassem uma partida da Serie A.

Outras violações incluem a não comunicação de casos positivos de Covid-19 às autoridades locais. Além disso, três jogadores que receberam testes positivos puderam treinar normalmente com o resto do elenco.

O que causou a investigação?

Em novembro, a FIGC deflagrou uma investigação após vários jogadores da Lazio testarem positivo antes de jogos da Liga dos Campeões. Ainda assim, eles jogaram em duelos da primeira divisão da Itália.

Os testes usados pela UEFA são diferentes que os usados pela federação italiana. Ainda assim, não houve comunicação às autoridades dos 'positivados'.

Como parte da investigação, o campo de treinamento da Lazio foi inspecionado e os resultados do teste de cotonete foram apreendidos no laboratório do clube. Houve boatos de que a Lazio poderia sofrer uma redução de pontos como parte da sentença do tribunal federal, mas eles escaparam da punição.