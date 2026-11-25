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"Decidimos nos presentear com um mês inteiro de Lazio". A Curva Nord anuncia seu retorno ao Estádio Olímpico para o jogo em casa contra a Atalanta treinada por Maurizio Sarri marcado para domingo, 6 de dezembro, e para o clássico seguinte, contra a Roma, em 13 de dezembro.

Ainda não se sabe se a decisão também valerá para o primeiro jogo em casa de 2027: Lazio x Inter.

Enquanto isso, os ultras da Lazio continuarão, como sempre, acompanhando o time fora de casa: no sábado, 28 de novembro, em Turim; na sexta-feira, 18 de dezembro, em Frosinone; e no sábado, 2 de janeiro, em Florença, além da Supercopa da Itália contra a Inter, em San Siro, na terça-feira, 22 de dezembro.

Depois disso, a Curva voltará a não comparecer ao Olímpico, mantendo a greve da torcida em protesto contra o presidente Claudio Lotito.

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O técnico Gennaro Gattuso havia declarado: "Sonho em ver meu time jogar em um estádio lotado e comemorar diante da Curva. Nossos torcedores são coerentes e dificilmente voltarão às arquibancadas em todos os jogos, mas eu espero que sim, porque a esperança é a última que morre. Enquanto isso, precisamos continuar honrando a camisa".

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O COMUNICADO DA CURVA NORD

"Em dezembro, decidimos nos presentear com um mês inteiro de Lazio. Nestes longos meses de afastamento, entendemos como o apoio a este protesto se sustenta em bases muito sólidas, porque ele continuou a contar com uma torcida que escolheu livremente apoiá-lo. Por outro lado, os dirigentes deste clube não fizeram absolutamente nada para se reaproximar da torcida. Poucas exceções se destacaram, certamente Gattuso entre elas, que reiterou várias vezes que compreende e aceita nossa decisão, embora tenha expressado o sonho de ver o Estádio Olímpico cheio de nossa gente. Por ele, pelo time, mas sobretudo por todas aquelas crianças que aderiram ao protesto, decidimos prestar uma homenagem comparecendo ao jogo contra a Atalanta, em 6 de dezembro. Assim, vamos motivar os jogadores antes do clássico e dar uma amostra do ambiente que encontrarão em 13 de dezembro. Isso não significa interromper o protesto, que nesta partida continuará dentro do estádio, nem pensar, equivocadamente, que voltaremos em definitivo. O protesto seguirá nos mesmos moldes do início do ano: continuaremos a comparecer apenas aos jogos fora de casa e aos clássicos. Depois, se e quando todos nós quisermos, escolheremos (talvez) algum outro dia para celebrar nossa paixão pela Lazio".