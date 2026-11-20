Danilho Doekhi desperta interesse alemão no mercado. Sky Sport Alemanha revela que o zagueiro holandês da Lazio foi procurado pelo Borussia Mönchengladbach para a próxima janela de transferências de inverno.
De qualquer forma, há poucas chances de que essa consulta se transforme em negociação e, depois, em transferência, até porque o jogador nascido em 1998 chegou à Itália na última janela de verão, quando a Lazio, presidida por Claudio Lotito, o contratou por três temporadas, até junho de 2029, sem custos de transferência, vindo do Union Berlin.
Do mesmo clube, também sem custos de transferência, a Lazio trouxe outro zagueiro: o português Diogo Leite. Ele está à frente de Doekhi na disputa pela vaga de titular do croata Josip Sutalo, lesionado, para atuar ao lado do dinamarquês Oliver Provstgaard no jogo antecipado do campeonato, marcado para a tarde de sábado no Estádio Olímpico de Roma, contra o Lecce, treinado por Eusebio Di Francesco, ex-Roma.
O treinador do Lecce não poderá contar com os lesionados Ivan Ilic, no meio-campo, e Santiago Pierotti, no ataque.
Do outro lado, o técnico da Lazio, Gennaro Gattuso, líder da tabela, volta a contar com o atacante islandês Albert Gudmundsson, ao menos para o banco de reservas, mas não pode contar com os lesionados Adam Marusic, Josip Sutalo, Nuno Tavares e Mattia Zaccagni.
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Voltando a Doekhi, ele disputou cinco partidas até agora nesta temporada pela Lazio, com uma assistência e um cartão amarelo em um total de 413 minutos em campo.
Seu tio é Winston Bogarde (ex-zagueiro de Milan, Ajax, Barcelona e Chelsea), atual auxiliar técnico da seleção da Holanda sub-21, comandada por Michael Reiziger, outro ex-zagueiro de Ajax, Milan e Barcelona.
O Borussia Mönchengladbach (lanterna com quatro pontos após as nove primeiras rodadas da Bundesliga) tem quatro zagueiros no elenco: o holandês Kevin Diks, o japonês Ko Itakura, o polonês Jan Leszczynski (afastado por uma lesão no joelho) e o italiano Fabio Chiarodia. Este último, nascido em 2005, jogador da seleção italiana sub-21 e formado no Werder Bremen, teve seu nome associado à Lazio na última janela de verão.
OS RELACIONADOS DA LAZIO
Goleiros: Mandas, Motta, Renzetti.
Defensores: F. Bordon, R. Bordon, Doekhi, Floriani Mussolini, Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard.
Meio-campistas: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Rovella, Taylor.
Atacantes: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra.
OS RELACIONADOS DO LECCE
Goleiros: Bleve, Borbei, Falcone.
Defensores: Dembelé, Gallo, Gaspar, Jean, Ndaba, Scott, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga.
Meio-campistas: Berisha, Coulibaly, Fofana, Gandelman, Gorter, Kaba, Maleh, Ngom.
Atacantes: Esteban, Fatah, Geubbels, Monteiro, N'Dri, Stulic.
AS PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Técnico: Gattuso.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Ali Dembelé, Geubbels, Fatah. Técnico: Di Francesco.