Interesse alemão por Danilho Doekhi no mercado. A Sky Sport Alemanha revela que o zagueiro holandês da Lazio foi procurado pelo Borussia Mönchengladbach de olho na próxima janela de transferências de inverno.
De todo modo, há poucas chances de essa sondagem se transformar primeiro em negociação e depois em transferência, até porque o jogador nascido em 1998 chegou à Itália na última janela de verão, quando o clube do presidente Claudio Lotito o contratou por 3 temporadas, até junho de 2029, sem custos de transferência, após sua saída do Union Berlin.
De lá, pela mesma fórmula, a Lazio também trouxe outro zagueiro: o português Diogo Leite. Ele está à frente justamente de Doekhi na disputa para começar como titular no lugar do croata Josip Sutalo, lesionado, ao lado do dinamarquês Oliver Provstgaard na partida antecipada do campeonato, marcada para sábado à tarde no Estádio Olímpico de Roma, contra o Lecce, treinado pelo ex-Roma Eusebio Di Francesco.
O treinador não poderá contar com Ivan Ilic, lesionado, no meio-campo, nem com Santiago Pierotti, também lesionado, no ataque.
Do outro lado, o técnico da Lazio, Gennaro Gattuso, líder da classificação, terá o atacante islandês Albert Gudmundsson de volta ao menos para o banco de reservas, mas não poderá contar com os lesionados Adam Marusic, Josip Sutalo, Nuno Tavares e Mattia Zaccagni.
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Voltando a Doekhi, até agora ele disputou 5 partidas nesta temporada pela Lazio, com uma assistência e um cartão amarelo em um total de 413 minutos em campo.
Seu tio é Winston Bogarde (ex-zagueiro de Milan, Ajax, Barcelona e Chelsea), atual auxiliar técnico da seleção sub-21 da Holanda, comandada por Michael Reiziger, outro ex-zagueiro de Ajax, Milan e Barcelona.
O Borussia Mönchengladbach tem 4 zagueiros no elenco: o holandês Kevin Diks, o japonês Ko Itakura, o polonês Jan Leszczynski (fora de ação por uma lesão no joelho) e o italiano Fabio Chiarodia. Este último, jogador da seleção italiana sub-21 nascido em 2005 e formado no Werder Bremen, havia sido ligado justamente à Lazio na última janela de verão.
OS CONVOCADOS DA LAZIO
Goleiros: Mandas, Motta, Renzetti.
Defensores: F. Bordon, R. Bordon, Doekhi, Floriani Mussolini, Lazzari, Leite, Pedraza, Pellegrini, Provstgaard.
Meio-campistas: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Frattesi, Przyborek, Rovella, Taylor.
Atacantes: Cancellieri, Gudmundsson, Isaksen, Noslin, Pinamonti, Serra.
OS CONVOCADOS DO LECCE
Goleiros: Bleve, Borbei, Falcone.
Defensores: Dembelé, Gallo, Gaspar, Jean, Ndaba, Scott, Siebert, Tiago Gabriel, Veiga.
Meio-campistas: Berisha, Coulibaly, Fofana, Gandelman, Gorter, Kaba, Maleh, Ngom.
Atacantes: Esteban, Fatah, Geubbels, Monteiro, N'Dri, Stulic.
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Leite, Provstgaard, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin. Técnico: Gattuso.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Ali Dembelé, Geubbels, Fatah. Técnico: Di Francesco.