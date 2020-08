Lazar Samardzic: Barcelona e Juventus atrás da mais nova joia da Alemanha

O armador de 18 anos fez sua estreia profissional da última temporada, pelo Herta Berlin, e agora pode estar prestes a deixar a Bundesliga para trás

O futuro de Kai Havertz é, sem surpresas, o tema quente entre os torcedores alemães neste momento.

Um líder em potencial para a seleção alemã para a próxima década, Kai Havertz e sua a possível transferência do do Bayer Leverkusen provavelmente vão continuar dominando as manchetes até que uma haja uma resolução.

E enquanto o jogador de 21 anos parece destinado a deixar a para trás e se juntar ao , há um herdeiro em potencial à espera para tomar conta da primeira divisão alemã de forma tempestuosa.

Desde que os vídeos de Lazar Samardzic, sem esforço, passando pelos defensores, apareceram online, tem havido muita propaganda em torno do jovem do Hertha Berlin.

Essa fanfarra começou a se concretizar nos momentos finais da temporada 2019-20, quando o jovem de 18 anos deu seus primeiros passos no futebol profissional, e a esperança é que ele possa ajudar a liderar o clube da capital rumo a um futuro mais brilhante.

Ele também poderia, no entanto, estar prestes a seguir Havertz para fora do país, com o e a liderando a perseguição por sua contratação.

"Laki é um jogador de futebol de rua com quem é muito divertido de se jogar", disse Michael Feichtenbeiner - ex-treinador dos jovens da - para Goal e SPOX, sobre o jogador com quem trabalhou por três anos em nível de escolaridade.

"Foi realmente muito divertido com Laki durante os três anos. Naquela época ele era um pouco reservado, mas sempre se via um sorriso malicioso na boca dele".

"Quanto mais nos familiarizávamos, mais ele tinha vontade de brincar comigo"!

Samardzic sempre teve uma mentalidade maliciosa desde que entrou na academia do Hertha aos sete anos de idade, tendo iniciado sua educação futebolística no BSV Grun-Weiss Neukolln, clube sediado em Berlim.

Ele recebeu olhares admirados ao longo de sua carreira juvenil devido a sua propensão para tentar - e em grande parte ter sucesso com - manobras extraordinárias, incluindo dribles tortuosos em defesas adversárias e gols de dentro de seu próprio setor.

Na categoria sub-17 ele marcou 40 gols e deu 14 assistências em 40 partidas ao longo de duas temporadas - atuações que o levaram à medalha de bronze do Fritz Walter, concedida aos melhores jogadores alemães sub-17 em setembro de 2019.

Depois de se destacar para representar os sub-19 na última temporada, ele marcou 14 gols e deu nove assistências em 16 jogos, ao mesmo tempo em que fez uma série de participações no time reserva antes de suas primeiras sessões de treinamento com o time principal em fevereiro.

"Ele é um jogador realmente empolgante que desperta muita imaginação em nós", disse o então gerente do Hertha, Alexander Nouri, aos repórteres sobre a ascensão de Samardzic. "Um grande armador que me faz lembrar Max Kruse com sua boa percepção espacial e sua visão periférica".

A nível internacional, ele também passou pelas categorias desde que Feictenbeiner sugeriu, pela primeira vez, que ele fosse convocado para a equipe alemã sub-15.

Ele fez sua estreia internacional pelo sub-16, em setembro de 2017, antes de fazer parte da equipe que viajou para a para o Campeonato Europeu sub-17 no meio de 2019.

Foi lá que ele marcou um audacioso pênalti de cavadinha, contra a Áustria na última partida do grupo da Alemanha, com Feichtenbeiner dizendo: "Esta ação descreve sua maneira de jogar futebol com perfeição. Ele é mentalmente forte e tem a coragem de assumir a responsabilidade em momentos especiais. É bom quando os jogadores nesta idade têm essa coragem".

De volta ao Hertha, a oportunidade de Samardzic finalmente fazer sua estreia na equipe principal veio em maio, quando o novo técnico Bruno Labbadia o tirou do banco para os momentos finais da vitória no clássico contra o Union Berlin, rival da cidade.

Ele foi fazer outras aparições saindo do banco contra e Eintracht , com Labbadia agora ansioso para ver o canhoto nº 10 trabalhar a parte defensivo de seu jogo, para que possa ter mais chances de impressionar.

"Em toda a sua juventude ele teve muita liberdade, mas não consegue essa liberdade no futebol profissional", disse Feichtenbeiner de sua nova casa em Kuala Lumpur, onde é o diretor esportivo do clube malaio FA Selangor. "Ele ainda tem que melhorar".

Se ele vai fazer essas melhorias no Hertha ou em outro lugar é, por enquanto, incerto.

Samardzic perdeu o início da pré temporada de treinamentos do Hertha, e isso sugeriu que ele e seu pai estavam no exterior tentando negociar uma transferência para outro clube.

Além de Barça e Juve, clubes como Chelsea, , , Atlético de Madri e foram apontados como possíveis destinos para o jovem, cujo contrato em Berlim se estende até 2024.

Assim, embora esta saga de transferências possa não estar recebendo a mesma atenção que Havertz, os torcedores alemães seriam sensatos em ficar de olho no local onde Samardzic vai jogar na próxima temporada.

Eles podem muito bem ser forçados a observar dois de seus próximos grandes jogadores de longe em 2020-21.