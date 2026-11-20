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Jose Mourinho deu uma resposta breve ao ser perguntado sobre Portugal durante a pausa para as seleções, sem Cristiano Ronaldo. O técnico do Real Madrid se limitou a dizer que quer ver seu país vencer e evitou prolongar o debate.

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Resposta breve sobre Portugal

O técnico do Real Madrid, Jose Mourinho, foi breve ao ser perguntado sobre Portugal jogar durante a pausa para as seleções sem Cristiano Ronaldo. Em entrevista à imprensa antes do retorno do Madrid à La Liga contra o Celta de Vigo, limitou-se a desejar sucesso à seleção de seu país.

"Como português, a única coisa que vou dizer é que sempre quero que Portugal vença", afirmou Mourinho. "Depois disso, lavo minhas mãos quanto a isso e não vou comentar mais."

História compartilhada no Real Madrid

Mourinho e Cristiano Ronaldo viveram um capítulo marcante juntos no Real Madrid entre 2010 e 2013. Em três temporadas, conquistaram a Copa do Rei em 2010-11, a La Liga em 2011-12 e a Supercopa da Espanha em 2012.

Durante esse período em Madri, Ronaldo marcou 168 gols e deu 49 assistências em 164 jogos, considerando todas as competições. A parceria rendeu títulos importantes, mas também foi marcada por grandes exigências táticas e momentos de ampla repercussão.

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Foco nos compromissos do clube na Espanha

A recusa de Mourinho em se aprofundar em assuntos das seleções reforça seu foco exclusivo no calendário do Real Madrid. Depois de passar a pausa para as seleções preparando os jogadores disponíveis em Madri, ele volta as atenções aos compromissos nacionais e europeus.

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Com jogos da La Liga e de competições de copa em rápida sequência, o técnico prefere deixar de lado os assuntos das seleções. Sua prioridade imediata continua sendo conquistar resultados em campo com o Real Madrid.

De olho no Celta e na sequência de jogos

Mourinho agora comanda o Real Madrid na partida de sábado contra o Celta de Vigo, pela La Liga, no Santiago Bernabéu. O confronto abre uma sequência movimentada de três jogos em oito dias, enquanto o Madrid segue em disputa em várias frentes.

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Qualquer novidade sobre Portugal ou Ronaldo está fora do foco imediato de Mourinho enquanto ele prepara o elenco para o início da partida.