Lavadora e secadora de roupas: a estranha analogia para explicar o mercado do Tottenham

Mauricio Pochettino, técnico dos Spurs, explica dificuldade do clube no mercado de transferências de forma curiosa

O técnico do Tottenham, Mauricio Pochettino, admitiu que seu clube não tem as condições financeiras ideais para competir com os clubes de elite da Europa.

Na última janela de transferências, por exemplo, os Spurs não fizeram uma contratação sequer, mas também não venderam seus jogadores e conseguiram manter suas estrelas.

O início de temporada foi bom, com o Tottenham brigando nas primeiras posições da Premier League, avançando ao mata-mata da Champions e seguindo vivo nas copas domésticas.

No entanto, a virada de ano foi cruel para os Spurs.

Pochettino perdeu as estrelas Harry Kane e Dele Alli por lesões pelo menos até março. Além disso, o Tottenham foi eliminado na FA Cup e na Copa da Liga Inglesa, e enfrentará o Borussia Dortmund nas oitavas de final da Champions League sem seus astros.

Por isso, o clube começou a ser criticado por não possuir um elenco mais recheado, e o treinador dos Spurs explicou a situação com uma analogia curiosa.

"Se o Liverpool precisa de um zagueiro, contrata o Van Dijk. Se precisa de um goleiro, quem é o melhor? Alisson. O mesmo acontece com o Manchester City. No momento, o Tottenham ainda não alcançou esse nível, então nós não podemos comprar uma máquina de lavar roupa, e aí temos um secador que pode fazer o mesmo trabalho. Ao invés de um sofá, temos uma cadeira onde você também pode se sentar", disse à Espn.

"Essa é a diferença entre o Tottenham e os times que são construídos para vencer", concluiu.