Lautaro: Não sou obcecado por gols como os jornalistas... E Messi chegou à loucura

O atacante Lautaro Martínez liderou a seleção argentina a uma vitória esmagadora sobre a Jordânia por 3 a 1, encerrando a campanha do Tango no Grupo 10 da Copa do Mundo de 2026 com uma campanha perfeita.
Lautaro Martínez iniciou sua entrevista à rede “ESPN” dizendo: “As pessoas e vocês, jornalistas, são obcecados por gols, mas eu trabalho pela equipe”.
O atacante marcou seu primeiro gol na atual Copa do Mundo em um pênalti e entrará nas oitavas de final com muita confiança, já que a equipe do técnico Lionel Scaloni enfrentará a seleção de Cabo Verde.
Lautaro, que marcou seu primeiro gol em uma Copa do Mundo após nove participações, acrescentou: “Hoje estou feliz porque a equipe venceu, e não por causa do gol. O atacante vive de gols, e quando eles não saem, fica frustrante, mas estamos focados no objetivo, exatamente como foi no Catar e na Copa América”.
Quanto a mais uma atuação histórica do capitão da seleção argentina, Lionel Messi, La Toro comentou: “O que Messi faz é uma loucura, e não há palavras para descrever o que ele faz e o que isso significa para nós”.
Lautaro encerrou sua fala abordando o próximo adversário da Argentina: “Havia dois candidatos de destaque, como Espanha e Uruguai, e no fim das contas o adversário acabou sendo Cabo Verde, mas temos que respeitar isso e nos preparar para essa partida. Estamos muito animados e com muita vontade de continuar sonhando”.