Laurent Blanc ganha força para ser novo técnico do Barcelona, diz jornal

Laurent Blanc, campeão da Copa do Mundo de 1998 com a França, estaria ganhando força nos bastidores do Barça para assumir o lugar de Quique Setién

O futuro de Quique Setién no comando do segue incerto, embora ele ainda não tenha sido de fato demitido, mesmo com o fracasso em LaLiga. No entanto, a tendência é que o treinador não comece a próxima temporada no comando técnico do clube. Enquanto isso, segundo o L'Equipe, da , a possibilidade de Laurent Blanc assumir a equipe após a saída de Setién está cada vez maior.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

De acordo com o jornal, Blanc, campeão da de 1998 com a França, é o favorito de parte da diretoria, incluindo Eric Abidal, com quem trabalhou na seleção nacional.

Mais times

A boa relação com Abidal seria importante para convencer o treinador francês, que está sem clube desde 2016, quando deixou o . Desde então, ele já rejeitou propostas de clubes como , , Betis e .

Como jogador, Laurent Blanc atuou a maior parte de sua carreira na França, mas também jogou pelo Barcelona na temporada 1996/97, onde foi campeão da Copa del Rey, da Supercopa da e da Recopa Europeia, o que também poderia facilitar a chegada do treinador.

Mais artigos abaixo

Ainda segundo o jornal, Blanc estaria à frente de Ronald Koeman, outro nome cogitado para assumir o Barcelona. O holandês é o nome nome preferido do presidente Josep María Bartomeu, mas está no comando da seleção holandesa, e com o adiamento da , uma transferência à Catalunha fica mais difícil.

Enquanto isso, Setién espera para saber onde será seu futuro. Mesmo perdendo o título de LaLiga para o Real Madrid, a diretoria culé optou por não demitir o espanhol antes da Liga dos Campeões, que retorna no mês de agosto. Para ele, o título milagroso da seria praticamente a única esperança de permanecer na Catalunha. Mas até lá, o Barça seguirá de olho em possíveis nomes para a próxima temporada.