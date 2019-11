Lateral do Real Madrid seca Barcelona na UCL: "prefiro que caiam logo"

Dani Carvajal admite que seria mais fácil para os Blancos vencer a Liga dos Campeões se os Blaugrana fossem eliminados na fase de grupos

O lateral direito do , Dani Carvajal, confessou que adoraria ver o sair da Liga dos Campeões antes das oitavas de final.

O Barcelona está no topo do Grupo F no momento, com oito pontos, um à frente do e quatro a mais que a , com o Slavia Praga ainda buscando sua primeira vitória no final da classificação.

Somente uma vitória contra o Dortmund no Camp Nou, em 27 de novembro, garantirá a classificação da equipe de Ernesto Valverde para as fases eliminatórias, com a Inter a fazer uma viagem a Praga na mesma noite.

O Barça não disparou na competição desta temporada, registrando empates sem gols contra Dortmund e Slavia. O time ainda obteve uma vitória estreita contra o clube tcheco e uma vitória igualmente pouco convincente sobre a Inter.

Carvajal espera que os rivais do Real Madrid saiam da competição europeia mais cedo, abrindo caminho para que a equipe de Zinedine Zidane atinja novamente os últimos estágios do torneio.

"Não vou mentir para você", disse o espanhol ao jornal Marca. "Prefiro que o Barcelona não progrida. Eles serão candidatos à Liga dos Campeões e são nosso maior rival. Não seremos falsos, prefiro quando perdem na porque são um dos nossos rivais e é mais ou menos o mesmo na Liga dos Campeões. Eles têm um elenco espetacular e são desafiadores. Todas as equipes fortes que foram eliminadas seriam melhores para nós".

O Real Madrid pode se qualificar para a próxima fase com um empate ou uma vitória em casa diante do em 26 de novembro, com o Club Brugges cinco pontos atrás dos homens de Zidane no Grupo A.

Os Blancos também estão em uma posição forte na La Liga, atrás do líder Barcelona na diferença de gols após 12 jogos da temporada 2019/2020.

O Real Madrid deveria se encontrar com o Barça no Camp Nou no primeiro clássico da temporada no final de outubro, mas o jogo foi adiado devido a preocupações de segurança levantadas em meio a protestos na Catalunha.

Carvajal acha que a federação espanhola de futebol tomou a decisão correta ao cancelar o confronto, que foi adiado para 18 de dezembro.

"Foi adiado por questões de segurança", disse. "Se essa decisão foi tomada, será por alguma coisa. Se o jogo for disputado durante a semana, poderá reduzir a renda, mas a segurança é o mais importante".