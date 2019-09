Lateral do PSG sai em defesa de Neymar: "Vaias não são a solução"

O belga discorda do comportamento de alguns torcedores franceses com o companheiro de equipe, que claramente queria se juntar ao Barcelona

Thomas Meunier rebateu as críticas feitas para o companheiro de equipe do , Neymar. Apesar do brasileiro ter enfatizado o desejo de deixar o clube durante a janela de transferência, Meunier acredita que não é “necessário incomodar Neymar”.

Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (24), o atleta do destacou o apoio ao atacante, o qual ainda não foi totalmente perdoado por parte dos torcedores do time francês: "Vaiar não é a resposta, estou feliz com o que ele traz para o PSG. Ele fez o que tinha que fazer durante a pré-temporada. Até ele [Neymar] está convencido de que ainda pode desempenhar um papel no clube. Os torcedores têm a escolha deles e podem fazer o que quiserem, mas para mim não é necessário incomodá-lo".

Recentemente, o treinador Thomas Tuchel indicou que poderá mexer em algumas peças do Paris Saint-Germain para o duelo diante do , na próxima quarta-feira (25), enquanto equilibra uma crise de lesões no grupo.

Os atacantes Mauro Icardi, Kylian Mbappe e Edinson Cavani não estão disponíveis, assim como o zagueiro Thilo Kehrer e o meia Julian Draxler. Marco Verratti, por sua vez, está suspenso. Desta forma, Neymar e Eric Maxim Choupo-Moting são os únicos atacantes disponíveis para o PSG durante a partida da .

Ainda assim, Tuchel sugeriu que o brasileiro poderia ficar de fora da partida contra o Reims para poupá-lo de possíveis desgastes físicos: "Não tem como escolher os mesmos jogadores. Sou responsável pela equipe, só temos dois dias de descanso. Vamos jogar em e dois dias depois em Istambul [contra o na ]. Não podemos abusar dos jogadores", comentou em entrevista coletiva.