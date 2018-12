Lateral do Manchester United cutuca José Mourinho: "o futebol ofensivo está de volta"

Luke Shaw exaltou mudança no padrão de jogo proporcionada por Ole Gunnar Solskjær e que descobriu o nome do novo treinador da equipe graças à namorada

O lateral-esquerdo Luke Shaw exaltou a nova proposta de jogo implantada no Manchester United por Ole Gunnar Solskjær, que substitui José Mourinho de maneira interina desde 19 de dezembro e já acumula vitórias contra o Cardiff City e o Huddersfield.

"Ele é um treinador muito otimista, sabe o que o clube precisa e o que os torcedores querem em termos de filosofia de jogo. O futebol ofensivo está de volta e tenho certeza de que a torcida está gostando disso tanto quanto os jogadores", revelou Shaw em entrevista ao site Sky Sports.

Escolha dos editores Destruidor! Messi tem mais gols, assistências e melhor média que CR7 em 2018

Mercado da bola: os principais rumores de Corinthians, São Paulo, Flamengo e os grandes clubes do Brasil

Chuteira de Ouro 2018/19: Messi, Mbappé, Neymar e os goleadores da Europa

Murillo chega ao Barcelona para acabar com “maldição” pós-Puyol

Mourinho ficou conhecido por ter um estilo de jogo pragmático e baseado no contra-ataque. Durante o ano e meio que esteve no comando da equipe, foram 144 jogos, com 84 vitórias, 31 empates e 29 derrotas. Apesar da conquista da Liga Europa e da Copa da Liga Inglesa, a instabilidade do elenco na temporada atual culminou na derrota por 3 a 1 no dia 16 de dezembro, que tornou a situação do português insustentável e a demissão aconteceu pouco depois.

Sobre a revelação da chegada de Solskjær, o camisa 23 confirmou que soube da novidade de maneira inusitada.

"Quer saber a verdade? A minha namorada que me falou. Acordei de manhã, fui tomar banho e ela correu da sala para me avisar. Eu não sabia de nada. Não olhei o celular nem nada disso. Foi assim que descobri tudo, pela minha namorada", confirmou o defensor.

Os Diabos Vermelhos entrarão em campo no próximo domingo (30) contra o Bornemouth no Old Trafford. A bola rola a partir das 14h30 (de Brasília).