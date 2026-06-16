Lateral da Seleção Brasileira: “Vamos torcer pelo Neymar e precisamos mostrar uma cara diferente da que mostramos na partida contra o Marrocos”

A Confederação Brasileira de Futebol escolheu o lateral-esquerdo Douglas Santos para abrir a série de coletivas de imprensa da Seleção Brasileira nesta semana, em preparação para a próxima rodada da fase final da Copa do Mundo.

A equipe do técnico italiano Carlo Ancelotti intensificou os preparativos para enfrentar a seleção do Haiti na madrugada do próximo sábado, na Filadélfia, em busca da primeira vitória após o empate em 1 a 1 com o Marrocos na rodada de estreia.

O lateral-esquerdo, que foi titular na última partida, elogiou amplamente as qualidades da seleção do Haiti, reconhecendo que a Seleção terá que melhorar muito seu desempenho para conquistar a vitória no próximo confronto.

O jogador com a camisa número 16 declarou: “A seleção do Haiti mostrou, em sua estreia, que é muito forte fisicamente; eles fizeram uma grande partida contra a Escócia e, por isso, teremos que jogar em um nível muito melhor do que o que mostramos contra o Marrocos”.

Santos também respondeu a perguntas sobre os astros da Seleção; Vinícius Júnior foi praticamente o destaque do Brasil contra o Marrocos, marcando o gol da equipe e criando as chances mais perigosas pela esquerda — um brilho ofensivo que exigiu um forte apoio defensivo de Douglas Santos.

Sobre essa parceria, Santos disse: “O Viní é como um salva-vidas para nós; conversamos muito sobre a lateral esquerda para que ele tivesse total liberdade para jogar do jeito que está acostumado, e isso ficou bem claro contra o Marrocos. Sempre espero cumprir meu papel da melhor maneira possível na cobertura defensiva, para que ele possa se dedicar a decidir os jogos lá na frente”.

Enquanto a Seleção busca sua primeira vitória para trazer tranquilidade ao ambiente, a delegação brasileira aguarda o retorno do astro Neymar da Silva; já que o atacante ainda não treinou com a bola desde que se juntou ao elenco da seleção, em 27 de maio, quando segue um programa de recuperação individual para evitar o agravamento de sua lesão na panturrilha.

Santos, que foi companheiro de Neymar na conquista da histórica medalha de ouro olímpica em 2016, expressou sua esperança de que o capitão da equipe retorne ao gramado o mais rápido possível e concluiu sua declaração dizendo: “Todas as nossas expectativas e orações estão voltadas para a sua recuperação total. Se Neymar estiver em plena forma, ele nos ajudará imensamente; ele é um exemplo para mim e para todos os jogadores aqui. Nós o vimos fazer história nos clubes e na seleção, e esperamos que ele esteja pronto o mais rápido possível.”