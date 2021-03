Laterais com os pés? Tempo mínimo para o VAR? As ideias de Dani Alves para as regras do futebol

Camisa 10 do São Paulo faz quatro proposições à Fifa para alterar regras vigentes no esporte

O meio-campista do São Paulo Daniel Alves sugeriu quatro mudanças nas regras do futebol à Fifa. Uma delas, inclusivie, interfere diretamente na forma como o esporte é praticado.

Em sua conta no Twitter, o camisa 10 do Tricolor retuitou uma postagem da Fifa e escreveu quais as suas ideias. Na publicação da entidade, Gianni Infantino disse que está "aberto ao debate" para melhorar vários aspectos do esporte.

As sugestões de Daniel Alves foram as seguintes:

Permissão para cobrar os laterais com os pés - atualmente é permitido apenas cobranças com as duas mãos;

Não suspender jogadores por acúmulos de cartões (salvo em casos de agressão) - em alguns campeonatos, como no Brasileirão, o jogador perde uma partida após receber três cartões amarelos;

Tempo máximo para a checagem do VAR - a demora do árbitro de vídeo na análise de lances é motivo de discussões no Brasil e no mundo;

Profissionalização e capacitação dos árbitros - no Brasil, a profissão não é regulamentada.

Tem que permitir bater os laterais com os pés!

Não suspender os jogadores por castões, salvo agressão!

Ahhh e colocar um mínimo de tempo pra ver o var 😡

Profissionalizar os árbitros todos e capacita-los mais! https://t.co/gCVjBYkSPa — Daniel Alves (@DaniAlvesD2) March 24, 2021

Dentre as pautas apresentadas por Daniel Alves, uma delas já está em fase de testes. Em março do ano passado, a Fifa autorizou a testagem da reposição de bola com os pés nos laterais.

Outras alterações de regras também estão em fase de testes como a cobrança de uma falta com dois toques de um mesmo jogador, substituições ilimitadas, contagem do cronômetro apenas quando a bola estiver em jogo e períodos de exclusão por acúmulo de cartões. A Federação Holandesa é uma que adotou tais medidas e já está testando-as nas categorias de base.

No vídeo publicado pela Fifa, Infantino fala em alterações no calendário do futebol, para que haja uma melhor adequação no mundo todo.

"Nós precisamos encontrar o equilíbrio perfeito para o futuro do futebol ao redor do planeta. Nós precisamos de novas ideias, e a nova Fifa é um lugar aberto para esta debate, até que encontremos a melhor solução possível", afirmou o presidente da Fifa.