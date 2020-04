Lasse Gunther: a sensação do Bayern que já é comparada a Robben

Ponta de 17 anos já é um dos principais jogadores da equipe bávara sub-19, e tem estilo de jogo comparado ao do ídolo holandês do clube

Numa tarde sombria do início de outubro, no norte de Londres, quatro braços se erguem, quase como um. Os olhos dos jovens defensores do ​​se voltam ao árbitro assistente, mas a bandeira não levanta.

O Spurs se encontra perdendo por 2 a 0 em seu confronto contra o de Munique, pela UEFA Youth League. O segundo gol foi marcado pelo segundo jogador mais jovem em campo, um jogador que acabou de mostrar uma velocidade assustadora para quebrar a linha de impedimento, antes de cortar para o pé esquerdo e mandar para o gol.

Esse é Lasse Gunther, que também contribuiria com um segundo gol para levar o Bayern à vitória por 4 x 1 na capital inglesa. De cabelos louros, jogando do lado direito e incrivelmente rápido, foi impossível para os torcedores bávaros não colocá-lo no posto de herdeiro de Arjen Robben.

"Minhas inspirações são como Kylian Mbappe e Kingsley Coman", disse Gunther ao Sport Bild em uma entrevista recente, apesar de admitir que ouvir as comparações com uma lenda do Bayern, como Robben, "trouxe um sorriso ao rosto". Mas em Munique, os responsáveis por garantir que o jovem chegue ao primeiro time não estão interessados ​​em alimentar essa chama.

"Não acho que ajude nenhum jovem essa comparação a um jogador de classe mundial nos primeiros anos", disse Jochen Sauer, diretor da academia do Bayern, à Goal e à SPOX. "É difícil evitar o fato de Lasse traçar paralelos com Arjen, devido ao seu estilo de jogo. Lasse impressiona particularmente por sua velocidade e dinamismo. Ele é excepcionalmente rápido para a sua idade".

Gunther chegou ao Bayern vindo do quando tinha 13 anos e passou as últimas quatro temporadas nas diversas categorias da base do campeão da . Em 2019-20, foi promovido para jogar no sub-19, apesar de só ter feito 17 anos no final de março deste ano.

Ele prosperou jogando contra defensores às vezes dois anos mais velhos do que ele, marcando oito gols em 21 jogos disputados neste período.

"Ele pode vencer atleticamente os zagueiros da seleção sub-19", diz Sauer. "Ele é um finalizador muito bom. Ele chuta forte e de maneira precisa com o pé esquerdo e o direito".

"Para jogar futebol limpo em seu ritmo, ele tem que ser ainda mais preciso e focado. Ele aprende melhor na seleção sub-19 porque tem adversários mais fortes lá. Ele não pode simplesmente colocar a bola na sua frente e fugir dos adversários".



Gunther é de fato cru, embora a habilidade com os pés que Sauer fala possa permitir que ele seja mais flexível na sua posição avançada, quando sendo comparado a um jogador como Robben, que quase só tinha os pés esquerdos. No entanto, as atuações dele nos últimos dois anos criaram esperanças de que a academia do Bayern possa estar novamente prestes a começar a produzir nomes conhecidos.

Desde que David Alaba fez a sua estreia na seleção principal, em 2010, não surgiu nenhum jogador nas categorias de base do maior clube da para se tornar um jogador titular da equipe principal. Alphonso Davies jogou tecnicamente alguns jogos em nível de faixa etária antes de dar o salto durante os últimos 12 meses, mas o astro canadense só chegou a Munique aos 18 anos e, como tal, é descontado pela maioria.

Esta temporada, no entanto, pode ser vista como um ponto de virada. Joshua Zirkzee marcou três gols nos seus primeiros 170 minutos de jogo na Bundesliga, enquanto o zagueiro Bright Arrey-Mbi foi convocado para se juntar ao primeiro time nos treinos de final de ano no Qatar. Ambos jogaram ao lado de Gunther naquela vitória sobre o Tottenham, e com o meio-campista Torben Rhein também recebendo fortes avaliações, há a crença de que uma geração de ouro dos produtos juvenis do Bayern poderia estar prestes a surgir.

Gunther pode muito bem se tornar o garoto-propaganda daquele grupo e, embora fale de orgulho em relação à sua "velocidade máxima de 35km/h", ele está feliz em esperar que suas oportunidades surjam, dizendo: "Você pode ver que tipo de rumores existem no Bayern, mas certamente é muito cedo para pensar sobre isso [uma estréia na primeira equipe]. Ainda há um longo caminho a percorrer".

Por enquanto, Gunther deve se concentrar em continuar crescendo no Bayern quando a paralisação do futebol pelo coronavírus acabar e, ao mesmo tempo, garantir que vai completar sua formação fora de campo.

"Lasse é um bom garoto de uma família que tem os pés no chão", diz Sauer. "Ele é muito ambicioso e determinado, o que também é demonstrado pelo fato de querer se formar no ensino médio".

Há uma qualidade calmante em Gunther, mesmo que quando ele entra em campo cria eletricidade com seus pés rápidos. Espere ver muito mais defensores, como os de Tottenham, atrás de seu rastro durante anos.