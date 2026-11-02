Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou a partir de outra parte do mundo, onde talvez encontre bloqueios geográficos? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser muito útil.
- Contrate uma VPN confiável. Escolha um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet).
- Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor VPN no país em que o jogo será transmitido oficialmente.
- Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
- Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
- Faça login e encontre a transmissão. Crie uma conta ou faça login na emissora oficial para ter acesso completo e aproveitar o jogo!
LASK x Slovan Bratislava: horário de início
O jogo entre LASK e Slovan Bratislava começa em 03/11/2026, às 21h.
LASK x Slovan Bratislava ao vivo hoje: onde assistir na TV e pela internet?
O jogo da Champions League entre LASK e Slovan Bratislava terá transmissão ao vivo pelo DAZN. A transmissão pela internet estará disponível diretamente no DAZN.
Assuntos da semana: o que aconteceu com LASK e Slovan Bratislava?
O LASK chega a este duelo com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 em casa sobre o WSG Tirol, pelo Campeonato Austríaco. O resultado de 5 a 4 contra o Ried na copa chamou especialmente a atenção, indicando a força ofensiva, mas também a vulnerabilidade defensiva da equipe de Linz. Na Champions League, o resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o Sporting CP. Ao todo, o LASK marcou 14 gols e sofreu nove nesses cinco jogos.
O Slovan Bratislava também soma quatro vitórias, um empate e uma derrota. O 4 a 0 contra a AS Roma na Champions League foi o único revés. Desde então, o Slovan venceu duas partidas seguidas no campeonato, a mais recente por 2 a 1 fora de casa contra o Zeleziarne Podbrezova. O empate por 2 a 2 com o Dukla Banska Bystrica foi a única vez em que deixou pontos pelo caminho no campeonato. O Slovan marcou 11 gols e sofreu oito nos últimos cinco jogos.
LASK x Slovan Bratislava: escalações
Prováveis escalações de LASK x Slovan Bratislava
LASK x Slovan Bratislava: momento das equipes
LASK x Slovan Bratislava: histórico de confrontos diretos
LASK x Slovan Bratislava: as tabelas
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|3
|3
|0
|0
|14
|5
|+9
|9
V
V
V
|2
|3
|3
|0
|0
|12
|3
|+9
|9
V
V
V
|3
|3
|3
|0
|0
|12
|7
|+5
|9
V
V
V
|4
|3
|3
|0
|0
|10
|5
|+5
|9
V
V
V
|5
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|+3
|9
V
V
V
|6
|3
|2
|1
|0
|7
|2
|+5
|7
E
V
V
|7
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|+4
|7
E
V
V
|8
|3
|2
|0
|1
|11
|6
|+5
|6
D
V
V
|9
|3
|2
|0
|1
|10
|5
|+5
|6
V
D
V
|10
|3
|2
|0
|1
|9
|5
|+4
|6
V
D
V
|11
|3
|2
|0
|1
|9
|6
|+3
|6
V
V
D
|12
|3
|2
|0
|1
|7
|4
|+3
|6
D
V
V
|13
|3
|2
|0
|1
|5
|4
|+1
|6
V
D
V
|14
|3
|1
|2
|0
|10
|5
|+5
|5
E
E
V
|15
|3
|1
|1
|1
|8
|5
|+3
|4
V
D
E
|16
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|+1
|4
E
V
D
|17
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|+1
|4
D
V
E
|18
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
V
D
E
|19
|3
|1
|0
|2
|8
|8
|0
|3
D
V
D
|20
|3
|1
|0
|2
|5
|6
|-1
|3
V
D
D
|20
|3
|1
|0
|2
|5
|6
|-1
|3
D
D
V
|22
|3
|1
|0
|2
|5
|7
|-2
|3
V
D
D
|23
|3
|1
|0
|2
|6
|9
|-3
|3
V
D
D
|24
|3
|1
|0
|2
|6
|9
|-3
|3
V
D
D
|25
|3
|1
|0
|2
|3
|6
|-3
|3
D
V
D
|26
|3
|1
|0
|2
|4
|8
|-4
|3
D
V
D
|27
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
D
D
V
|28
|3
|1
|0
|2
|4
|9
|-5
|3
D
V
D
|29
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|3
D
D
V
|29
|3
|1
|0
|2
|3
|8
|-5
|3
D
V
D
|31
|3
|0
|2
|1
|3
|9
|-6
|2
E
D
E
|32
|3
|0
|1
|2
|4
|7
|-3
|1
E
D
D
|33
|3
|0
|1
|2
|5
|9
|-4
|1
D
E
D
|34
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
D
D
D
|35
|3
|0
|0
|3
|4
|10
|-6
|0
D
D
D
|36
|3
|0
|0
|3
|1
|13
|-12
|0
D
D
D