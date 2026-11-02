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LASK x Slovan Bratislava: onde assistir ao jogo hoje ao vivo na TV e pela internet?

LASK x Slovan Bratislava
LASK
Slovan Bratislava
Liga dos Campeões

Na Champions League, o LASK enfrenta o Slovan Bratislava. Mas quem transmite a partida ao vivo hoje na TV e via streaming?

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LASK x Slovan Bratislava: horário de início

crest
Liga dos Campeões - Rodada 4
Raiffeisen Arena

O jogo entre LASK e Slovan Bratislava começa em 03/11/2026, às 21h.

LASK x Slovan Bratislava ao vivo hoje: onde assistir na TV e pela internet?

O jogo da Champions League entre LASK e Slovan Bratislava terá transmissão ao vivo pelo DAZN. A transmissão pela internet estará disponível diretamente no DAZN.

Assuntos da semana: o que aconteceu com LASK e Slovan Bratislava?

O LASK chega a este duelo com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 em casa sobre o WSG Tirol, pelo Campeonato Austríaco. O resultado de 5 a 4 contra o Ried na copa chamou especialmente a atenção, indicando a força ofensiva, mas também a vulnerabilidade defensiva da equipe de Linz. Na Champions League, o resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o Sporting CP. Ao todo, o LASK marcou 14 gols e sofreu nove nesses cinco jogos.

O Slovan Bratislava também soma quatro vitórias, um empate e uma derrota. O 4 a 0 contra a AS Roma na Champions League foi o único revés. Desde então, o Slovan venceu duas partidas seguidas no campeonato, a mais recente por 2 a 1 fora de casa contra o Zeleziarne Podbrezova. O empate por 2 a 2 com o Dukla Banska Bystrica foi a única vez em que deixou pontos pelo caminho no campeonato. O Slovan marcou 11 gols e sofreu oito nos últimos cinco jogos.

LAS

LAS - Sequência

LUS
V0-4
SCP
V2-3
SAL
D1-3
RIE
V5-4
WSG
V2-1
Gol marcado (sofrido)
15/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
SBR

SBR - Sequência

TRN
V0-3
ROM
D4-0
BBY
E2-2
TRE
V0-2
POD
V1-2
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

LASK x Slovan Bratislava: escalações

Prováveis escalações de LASK x Slovan Bratislava

3-4-1-2
LASK crest
LASK
LAS
Formação
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SBR
4-2-3-1
L. JungwirthL. JungwirthJ. TornichJ. TornichA. AndradeA. AndradeX. MbuyambaX. MbuyambaK. JoergensenK. JoergensenK. DanekK. DanekR. LjubicicR. LjubicicY. DibangoY. DibangoS. HorvathS. HorvathC. LangC. LangS. KalajdzicS. KalajdzicD. TakacD. TakacS. CruzS. CruzC. BlackmanC. BlackmanK. WimmerK. WimmerK. BajricK. BajricS. CamaraS. CamaraP. PokornyP. PokornyC. MartinezC. MartinezT. BarseghyanT. BarseghyanR. IbrahimR. IbrahimA. SporarA. Sporar
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SBR
3-4-1-2
LASK

Time titular

Slovan Bratislava

Técnico

  • D. Kuehbauer
  • Yaya Touré

LASK x Slovan Bratislava: momento das equipes

LAS

LAS - Sequência

LUS
V0-4
SCP
V2-3
SAL
D1-3
RIE
V5-4
WSG
V2-1
Gol marcado (sofrido)
15/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
SBR

SBR - Sequência

TRN
V0-3
ROM
D4-0
BBY
E2-2
TRE
V0-2
POD
V1-2
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

LASK x Slovan Bratislava: histórico de confrontos diretos

LASK x Slovan Bratislava: as tabelas

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
6
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
12
SportingSportingSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
3120105+55
E
E
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
E
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Inter de MilãoInter de MilãoINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
29
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

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