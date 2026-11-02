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LASK x Slovan Bratislava: horário de início

Liga dos Campeões - Rodada 4 3 de nov. de 2026 - 15:00 Raiffeisen Arena

O jogo entre LASK e Slovan Bratislava começa em 03/11/2026, às 21h.

LASK x Slovan Bratislava ao vivo hoje: onde assistir na TV e pela internet?

O jogo da Champions League entre LASK e Slovan Bratislava terá transmissão ao vivo pelo DAZN. A transmissão pela internet estará disponível diretamente no DAZN.

Assuntos da semana: o que aconteceu com LASK e Slovan Bratislava?

O LASK chega a este duelo com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Sua partida mais recente foi uma vitória por 2 a 1 em casa sobre o WSG Tirol, pelo Campeonato Austríaco. O resultado de 5 a 4 contra o Ried na copa chamou especialmente a atenção, indicando a força ofensiva, mas também a vulnerabilidade defensiva da equipe de Linz. Na Champions League, o resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 fora de casa sobre o Sporting CP. Ao todo, o LASK marcou 14 gols e sofreu nove nesses cinco jogos.

O Slovan Bratislava também soma quatro vitórias, um empate e uma derrota. O 4 a 0 contra a AS Roma na Champions League foi o único revés. Desde então, o Slovan venceu duas partidas seguidas no campeonato, a mais recente por 2 a 1 fora de casa contra o Zeleziarne Podbrezova. O empate por 2 a 2 com o Dukla Banska Bystrica foi a única vez em que deixou pontos pelo caminho no campeonato. O Slovan marcou 11 gols e sofreu oito nos últimos cinco jogos.

LASK x Slovan Bratislava: escalações

LASK x Slovan Bratislava: momento das equipes

LASK x Slovan Bratislava: histórico de confrontos diretos

LASK x Slovan Bratislava: as tabelas