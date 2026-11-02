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LASK x Slovan Bratislava: horário do jogo

Liga dos Campeões - Rodada 4 3 de nov. de 2026 - 15:00 Raiffeisen Arena

O jogo entre LASK e Slovan Bratislava começa em 3 de novembro de 2026, às 21h.

LASK x Slovan Bratislava hoje ao vivo: onde assistir na TV e pelo streaming?

O jogo da Champions League entre LASK e Slovan Bratislava será transmitido ao vivo pela DAZN. A transmissão por streaming estará disponível diretamente na DAZN.

Assuntos da semana: o que aconteceu com LASK e Slovan Bratislava?

O LASK chega ao confronto com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, venceu o WSG Tirol por 2 a 1 em casa, pelo Campeonato Austríaco. O 5 a 4 contra o Ried na copa chamou atenção: o placar aponta tanto para a força ofensiva quanto para a vulnerabilidade defensiva da equipe de Linz. Na Champions League, o LASK conquistou recentemente uma vitória por 3 a 2 fora de casa contra o Sporting CP. Ao todo, marcou 14 gols e sofreu nove nesses cinco jogos.

O Slovan Bratislava também soma quatro vitórias, um empate e uma derrota. O 4 a 0 contra a AS Roma na Champions League foi o único revés; desde então, o Slovan venceu duas partidas consecutivas no campeonato, a mais recente por 2 a 1 fora de casa contra o Zeleziarne Podbrezova. O 2 a 2 contra o Dukla Banska Bystrica foi a única perda de pontos na liga. Nos últimos cinco jogos, o Slovan marcou 11 gols e sofreu oito.

LASK x Slovan Bratislava: escalações

LASK x Slovan Bratislava: momento das equipes

LASK x Slovan Bratislava: histórico de confrontos diretos

LASK x Slovan Bratislava: tabelas de classificação