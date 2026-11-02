Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoLASK
Raiffeisen Arena
team-logoSlovan Bratislava
Assista aqui! Max
GOAL-e
Com a ajuda da

LASK x Slovan Bratislava: onde assistir ao jogo de hoje ao vivo na TV e por streaming?

LASK x Slovan Bratislava
LASK
Slovan Bratislava
Liga dos Campeões

Na Champions League, o LASK enfrenta o Slovan Bratislava. Mas quem transmite a partida ao vivo na TV e por streaming hoje?

Quer acessar seu serviço de streaming habitual com mais segurança ou de outra parte do mundo, onde você pode encontrar bloqueios geográficos? É aí que uma rede privada virtual (VPN) pode ser muito útil.

  • Escolha uma VPN confiável. Selecione um provedor de VPN de confiança e baixe o aplicativo em seu dispositivo (PC, celular ou tablet).
  • Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde o jogo é transmitido oficialmente.
  • Conecte-se ao servidor. Ative a VPN e conecte-se ao servidor escolhido para alterar sua localização digital (endereço IP).
  • Acesse a emissora oficial. Entre no site ou abra o aplicativo oficial de streaming da emissora esportiva que detém os direitos de transmissão.
  • Faça login & encontre a transmissão. Crie uma conta ou entre na sua conta na emissora oficial para ter acesso completo e acompanhar o jogo!
NordVPN

Ignore instantaneamente os bloqueios geográficos regionais e assista a transmissões de futebol ao vivo do mundo todo na sua plataforma de streaming favorita

Assista futebol onde quiser
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável
Sinal Aberto
SBT Logo

SBT

✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira

✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato

✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT)

Preço mensal a partir deGratuito
Cobertura Total
Max

Max

✅ Transmite 100% das partidas do torneio ao vivo

✅ Permite assistir a replays integrais e conteúdos sob demanda

✅ Acesso em múltiplos dispositivos conectados (Smart TV, celular e PC)

Preço mensal a partir deR$ 29,90 por mês
Tradição Linear
TNT Sports Logo

TNT Sports

✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada

✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede

✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio

Preço mensal a partir deVariável

LASK x Slovan Bratislava: horário do jogo

crest
Liga dos Campeões - Rodada 4
Raiffeisen Arena

O jogo entre LASK e Slovan Bratislava começa em 3 de novembro de 2026, às 21h.

LASK x Slovan Bratislava hoje ao vivo: onde assistir na TV e pelo streaming?

O jogo da Champions League entre LASK e Slovan Bratislava será transmitido ao vivo pela DAZN. A transmissão por streaming estará disponível diretamente na DAZN.

Assuntos da semana: o que aconteceu com LASK e Slovan Bratislava?

O LASK chega ao confronto com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, venceu o WSG Tirol por 2 a 1 em casa, pelo Campeonato Austríaco. O 5 a 4 contra o Ried na copa chamou atenção: o placar aponta tanto para a força ofensiva quanto para a vulnerabilidade defensiva da equipe de Linz. Na Champions League, o LASK conquistou recentemente uma vitória por 3 a 2 fora de casa contra o Sporting CP. Ao todo, marcou 14 gols e sofreu nove nesses cinco jogos.

O Slovan Bratislava também soma quatro vitórias, um empate e uma derrota. O 4 a 0 contra a AS Roma na Champions League foi o único revés; desde então, o Slovan venceu duas partidas consecutivas no campeonato, a mais recente por 2 a 1 fora de casa contra o Zeleziarne Podbrezova. O 2 a 2 contra o Dukla Banska Bystrica foi a única perda de pontos na liga. Nos últimos cinco jogos, o Slovan marcou 11 gols e sofreu oito.

LAS

LAS - Sequência

LUS
V0-4
SCP
V2-3
SAL
D1-3
RIE
V5-4
WSG
V2-1
Gol marcado (sofrido)
15/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
SBR

SBR - Sequência

TRN
V0-3
ROM
D4-0
BBY
E2-2
TRE
V0-2
POD
V1-2
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

LASK x Slovan Bratislava: escalações

Prováveis escalações de LASK x Slovan Bratislava

3-4-1-2
LASK crest
LASK
LAS
Formação
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SBR
4-2-3-1
L. JungwirthL. JungwirthJ. TornichJ. TornichA. AndradeA. AndradeX. MbuyambaX. MbuyambaK. JoergensenK. JoergensenK. DanekK. DanekR. LjubicicR. LjubicicY. DibangoY. DibangoS. HorvathS. HorvathC. LangC. LangS. KalajdzicS. KalajdzicD. TakacD. TakacS. CruzS. CruzC. BlackmanC. BlackmanK. WimmerK. WimmerK. BajricK. BajricS. CamaraS. CamaraP. PokornyP. PokornyC. MartinezC. MartinezT. BarseghyanT. BarseghyanR. IbrahimR. IbrahimA. SporarA. Sporar
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SBR
3-4-1-2
LASK

Time titular

Slovan Bratislava

Técnico

  • D. Kuehbauer
  • Yaya Touré

LASK x Slovan Bratislava: momento das equipes

LAS

LAS - Sequência

LUS
V0-4
SCP
V2-3
SAL
D1-3
RIE
V5-4
WSG
V2-1
Gol marcado (sofrido)
15/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
SBR

SBR - Sequência

TRN
V0-3
ROM
D4-0
BBY
E2-2
TRE
V0-2
POD
V1-2
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

LASK x Slovan Bratislava: histórico de confrontos diretos

LASK x Slovan Bratislava: tabelas de classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
3300145+99
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
6
StuttgartStuttgartSTU
321072+57
E
V
V
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
D
V
V
9
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
10
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
12
SportingSportingSCP
320174+36
D
V
V
13
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
14
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
3120105+55
E
E
V
15
RomaRomaROM
311185+34
V
D
E
16
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
311143+14
E
V
D
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
D
V
E
18
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
D
V
D
20
Inter de MilãoInter de MilãoINT
310256-13
V
D
D
20
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
310256-13
D
D
V
22
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
V
D
D
24
LASKLASKLAS
310269-33
V
D
D
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
D
V
D
27
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
28
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
310249-53
D
V
D
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
29
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
35
LilleLilleLIL
3003410-60
D
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
D
D
D
Classificação às quartas de final

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google