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LASK x Slovan Bratislava hoje ao vivo: onde assistir ao jogo na TV e pela internet?

LASK x Slovan Bratislava
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Slovan Bratislava
Liga dos Campeões

Na Champions League, o LASK enfrenta o Slovan Bratislava. Mas quem transmite a partida ao vivo na TV e por streaming hoje?

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LASK x Slovan Bratislava: horário do jogo

crest
Liga dos Campeões - Rodada 4
Raiffeisen Arena

O jogo entre LASK e Slovan Bratislava começa em 3 de novembro de 2026, às 21h.

LASK x Slovan Bratislava ao vivo hoje: onde assistir na TV e por streaming?

O jogo da Champions League entre LASK e Slovan Bratislava terá transmissão ao vivo pela DAZN. A transmissão por streaming também estará disponível diretamente na DAZN.

Os assuntos da semana: o que aconteceu com LASK e Slovan Bratislava?

O LASK chega a este confronto com quatro vitórias e uma derrota nos últimos cinco jogos oficiais. Na partida mais recente, venceu o WSG Tirol por 2 a 1 em casa, pelo Campeonato Austríaco. O 5 a 4 sobre o Ried na copa chamou atenção por indicar a força ofensiva, mas também a vulnerabilidade defensiva da equipe de Linz. Na Champions League, o resultado mais recente foi uma vitória por 3 a 2 fora de casa contra o Sporting CP. Ao todo, o LASK marcou 14 gols e sofreu nove nesses cinco jogos.

O Slovan Bratislava também soma quatro vitórias, um empate e uma derrota. O 4 a 0 contra a AS Roma na Champions League foi o único revés. Desde então, o Slovan venceu dois jogos seguidos na liga, o mais recente por 2 a 1 fora de casa contra o Zeleziarne Podbrezova. O empate por 2 a 2 contra o Dukla Banska Bystrica foi a única partida em que deixou pontos pelo caminho na liga. O Slovan marcou 11 gols e sofreu oito nos últimos cinco jogos.

LAS

LAS - Sequência

LUS
V0-4
SCP
V2-3
SAL
D1-3
RIE
V5-4
WSG
V2-1
Gol marcado (sofrido)
15/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
SBR

SBR - Sequência

TRN
V0-3
ROM
D4-0
BBY
E2-2
TRE
V0-2
POD
V1-2
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

LASK x Slovan Bratislava: escalações

Escalações de LASK x Slovan Bratislava

3-5-2
LASK crest
LASK
LAS
Formação
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SBR
4-3-3
L. JungwirthL. JungwirthJ. TornichJ. TornichA. AndradeA. AndradeX. MbuyambaX. MbuyambaK. JoergensenK. JoergensenY. DibangoY. DibangoS. HorvathS. HorvathR. LjubicicR. LjubicicM. BogardeM. BogardeM. UsorM. UsorS. AdeniranS. AdeniranA. PopovicA. PopovicS. KozlovskyS. KozlovskyS. CamaraS. CamaraK. WimmerK. WimmerS. MarkovicS. MarkovicC. BlackmanC. BlackmanC. MartinezC. MartinezA. MustaficA. MustaficA. SporarA. SporarS. CamaraS. CamaraA. MarosA. Maros
Slovan Bratislava crest
Slovan Bratislava
SBR
3-5-2
LASK

Time titular

Slovan Bratislava

Reservas

Técnico

  • D. Kuehbauer
  • Yaya Touré
LASK

Lesões e suspensões

Slovan Bratislava

LASK x Slovan Bratislava: momento das equipes

LAS

LAS - Sequência

LUS
V0-4
SCP
V2-3
SAL
D1-3
RIE
V5-4
WSG
V2-1
Gol marcado (sofrido)
15/10
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
SBR

SBR - Sequência

TRN
V0-3
ROM
D4-0
BBY
E2-2
TRE
V0-2
POD
V1-2
Gol marcado (sofrido)
9/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

LASK x Slovan Bratislava: retrospecto dos confrontos diretos

LASK x Slovan Bratislava: as tabelas

#
JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
4310145+910
V
V
V
V
2
Aston VillaAston VillaAVL
4310123+910
D
V
V
V
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
V
V
V
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
V
V
V
5
SportingSportingSCP
430184+49
V
D
V
V
6
BétisBétisBET
330074+39
V
V
V
7
BarcelonaBarcelonaBAR
4211116+57
V
D
V
V
8
ArsenalArsenalARS
321062+47
E
V
V
9
StuttgartStuttgartSTU
421174+37
D
E
V
V
10
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
4130105+56
E
E
E
V
11
ComoComoCOM
3201105+56
V
D
V
12
Manchester CityManchester CityMCI
320195+46
V
D
V
13
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
V
V
D
14
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
320154+16
V
D
V
15
GalatasarayGalatasarayGAL
420289-16
V
V
D
D
16
RomaRomaROM
412185+35
V
V
D
E
17
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
412143+15
E
E
V
D
18
VillarrealVillarrealVIL
41128804
D
D
V
D
19
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
41124404
D
D
V
E
20
PSVPSVPSV
31112204
V
D
E
21
Inter de MilãoInter de MilãoINT
411256-14
V
V
D
D
22
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
411256-14
D
D
D
V
23
LASKLASKLAS
411269-34
E
V
D
D
24
FeyenoordFeyenoordFEY
411248-44
D
D
V
D
25
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
411249-54
E
D
V
D
26
NapoliNapoliNAP
310257-23
V
D
D
27
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
D
V
D
28
LensLensRCL
310237-43
D
D
V
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
D
D
V
30
LeipzigLeipzigRBL
310238-53
D
V
D
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
E
D
E
32
Slavia PragaSlavia PragaSLP
301247-31
E
D
D
33
VikingVikingVIK
301259-41
D
E
D
34
LilleLilleLIL
4013410-61
E
D
D
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
4013113-121
E
D
D
D
36
PortoPortoPOR
300326-40
D
D
D
Classificação às quartas de final

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