Lars Unnerstall precisa temer seriamente por sua vaga entre os titulares no FC Twente

É altamente incerto se Lars Unnerstall também será o goleiro titular do FC Twente nesta temporada. O alemão, de 36 anos, passou a ter recentemente a concorrência de Joël Drommel, de 29, e o técnico John van den Brom ainda não quer dar clareza sobre a situação.

O Twente teve uma noite de sonho absoluta nesta quinta-feira ao vencer o eslovaco FC DAC 1904 por nada menos que 6 a 0. Assim, a partida de volta da terceira fase preliminar da Conference League na próxima semana parece uma formalidade.

Quem estará no gol então ainda está por ser visto, embora a principal expectativa seja sobre quem poderá começar neste fim de semana. Os Tukkers abrem sua temporada da Eredivisie no domingo, no Abe Lenstra Stadion, contra o sc Heerenveen.

Unnerstall esteve no gol em todos os jogos oficiais do Twente até aqui nesta temporada, inclusive nesta quinta. A grande diferença é que Drommel, apresentado nesta semana, agora estava no banco e mira a vaga do experiente goleiro.

Van den Brom foi questionado na entrevista coletiva pela Voetbal International se em breve haverá clareza. "Não sei. Joël é um goleiro muito bom, mas Lars também é."

"Hoje, Lars fez novamente algumas belas defesas em momentos cruciais. Ele nunca me decepcionou e Joël está no clube há apenas dois dias. Também nisso, observamos o que precisamos a cada jogo e como os goleiros se recuperam."

"Eu entendo que, normalmente, não se faz rodízio entre goleiros, mas na verdade isso até poderia acontecer. Ainda não tomei uma decisão. Eles que resolvam isso entre si", disse Van den Brom.

Unnerstall é considerado há anos o goleiro titular e confiável do De Grolsch Veste. No entanto, ele também sabe que Drommel fez uma excelente temporada no Sparta Rotterdam, é sete anos mais jovem e já tem passagem pelo Twente (2015 - 2021).

Van den Brom aparentemente teve menos dificuldade para tomar uma decisão sobre a posição de centroavante. Sam Lammers foi o centroavante titular na temporada passada, mas agora foi rebaixado a terceiro centroavante.